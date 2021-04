Cristian Popescu Piedone, mărturisiri teribile despre cazul Colectiv: ”Nu mai pot” VIDEO

In articol:

Cristian Popescu Piedone era primar al sectorului 4 în octombrie 2015, atunci când a avut loc tragedia de la clubul Colectiv. Acuzat că a dat avizul de funcționare al clubului aflat pe raza sectorului 4, Cristian Popescu Piedone și-a dat demisia și apoi a ajuns în fața instanței, acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual pentru eliberarea autorizației și pentru acordul de funcționare dat clubului Colectiv, fără avizul ISU.

Piedone a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare, de prima Instanță, dar procurorii DNA au contestat decizia și au cerut dublul pedepsei. Un verdict final este așteptat să fie dat chiar în această lună.

Cristian Popescu Piedone a vorbit despre cazul Colectiv[Sursa foto: Kanal D]

Invitat acum în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cristian Popescu Piedone a răspuns la întrebarea dacă se simte vinovat pentru morții de la Colectiv. După ce Denise Rifai a rostit întrebarea, s-a lăsat liniște în platou.

Citeste si: Bunicuţele din sectorul 5 nu vor mai fi amendate pentru că vând pătrunjel pe stradă. Cristian Popescu Piedone a găsit soluţia

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Răspunsul lui Piedone a venit greu: ”Din prima zi! Și am să încep cu ultimul cuvânt în fața domnului judecător de la Fond, citez exact ”Domnule judecător, dacă copiii mei în acea noapte s-ar fi aflat în clubul Colectiv și s-ar fi întâmplat nenorocirea care s-a întâmplat și ai mei copii erau morți, astăzi în fața dv spuneam în continuare că sunt nevinovat pe legile pe care le-am respectat.

Sunt tată, sunt bunic, știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă să-ți pierzi cel mai drag...Ce-i mai cumplit pe lume să-ți pierzi copilul? N-aș fi vrut să trăiesc asemenea clipe, dar nu pot să-mi asum ceea ce nu-mi aparține mie în această tragedie. Nu vreau să-mi demonstrez nevinovăția mea, ci adevărul să iasă la suprafață, pentru că dacă o secundă, eu, m-aș simți vinovat, să știți că am puterea să spun ”am greșit”.

Să recunosc că am greșit pe ce nu am făcut? Aș face și acest lucru să știu că acești copii mâine ar învia. Mi-aș asuma și aceste păcate nevinovat fiind. Vreți ca eu să fiu Acarul Păun? Ați găsit adevăratul vinovat? Eu nu am văzut, am făcut ca oricare alt primar din cei 3.600 de primari ai României, la vremea respectivă, am semnat în condițiile legii. Nu în baza declarației pe proprie răspundere dată de patron, în baza declarației conform codului CAEN depusă la Registratură, nu la primar. Eu nu l-am văzut în viața mea, nu-l cunosc, nu verific documentele. La Registratură s-au depus actele pentru aprobare bar, nu există club în solicitare. Bar, vânzare băuturi alcoolice, locuri la mese – 80. Atât a solicitat! Sub 80 de locuri nu se solicită aviz ISU. Sunt acuzat de abuz în serviciu că am eliberat un acord de funcționare fără aviz ISU. Nu am cum să eliberez așa ceva”, a declarat Cristian Popescu Piedone în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Citeste si: Au trecut 5 ani de la incendiul din clubul Colectiv. Cum arată acum locația unde au murit 65 de tineri

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul Colectiv! Așteaptă decizia definitivă!

După prima condamnare de 8 ani în dosarul Colectiv, Piedone riscă să primească și la Apel o pedeapsă similară. Aflat acum în platoul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Piedone a fost întrebat de Denise Rifai dacă e pregătit să facă închisoare.

”Nu știu ce să vă spun în mod direct! A fi pregătit pentru nedreptate? Nu cer decât o dreptate și un adevăr(...) Dacă eram vinovat, mă duceam singur. Dar nu pot să accept niciodată. Că trebuie, că justiția dă, ne supunem! Nu fug, nu mă duc în Madagascar, cu demnitate îmi voi primi sentința. Dar dacă este o normalitate în țara asta, eu nu am ce să caut în povestea asta. Vorbim de dreptate. Și eu vreau să se facă dreptate. Dar nu Piedone e vinovat pentru tot.(...) Credeți-mă că îmi face un bine această sentință. Nu mai pot! Nu mai pot! Ia-mă, tată! Ia-mi capul, că e bun, că e rău, asta este! Nu sunt nici primul, nici ultimul. Și acolo dacă mă duc, mă duc cu demnitate: știu că sunt nevinovat!”, a spus Cristian Popescu Piedone în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.