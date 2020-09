In articol:

Cristian Popescu Piedone[Sursa foto: Facebook]

Cristian Popescu Piedone este candidat la Primăria Sectorului 5, iar în plină campanie electorală s-a zvonit că este depistat pozitiv cu coronavirus. Inițial, s-a spus că omul politic ar fi contactat virusul chiar de la fiica sa, care, la rândul ei, a fost testată pozitiv în urma unui consult.

Mesajul lui Cristian Popescu Piedone

Candidatul Primăriei Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, nu are COVID-19, chiar dacă fiica sa a fost găsită cu coronavirus, în urma unui consult. Politicianul a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a povestit cum fiica sa a aflat că are coronavirus. Piedone a explicat cum fata lui a mers să-și facă o serie de analize, fiind alergică la ambrozie. Din păcate, medicii i-au spus că este infectată cu COVID-19. Totodată, Piedone a mai scris pe contul de Facebook că tânăra se află în izolare și că se simte bine.

„Fiica mea a mers la medic pentru a face mai mult analize pentru ca este alergica la ambrozie. Medicii i-au cerut sa faca si un test COVID-19, iar in cursul zilei de marti a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus. In acest moment se afla in izolare la domiciliu pentru ca este asimptomatica”, a scris el pe Facebook.

Alegerile au loc pe data de 27 septembrie. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a spus că persoanele care se vor prezenta la vot cu febră de peste 37,3 grade vor vota într-o cabină specială, dedicată celor cu simptome ale COVID-19.

”Pe Primăria Sectorului 5 văd că scrie ”Aproape de oameni”. Da, cu siguranţă cu mine primar va fi aproape de oameni, nu va fi doar un slogan”, a transmis Cristian Popescu Piedone după depunerea candidaturii.

Piedone nu are coronavirus. Primele declarații

"Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia! Am primit rezultatul testului si NU sunt infectat cu noul coronavirus. Multe publicații s-au grăbit să pună diagnostic înaintea medicilor. (...) Așadar nu sunt infectat cu COVID-19, nu am pus în pericol nicio persoană cu care m-am întâlnit în ultimele zile. Sper ca jurnaliștii să verifice pe viitor măcar dintr-o sursă, dacă nu din 3 cum scrie în manual. În rest, multă sănătate tuturor!", a scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook.