Cristiana, fetița de doi ani a unor români stabiliți în Anglia, a murit de gripă din cauza erorilor făcute de medicii care au îngrijit-o: ”Era lumina ochilor noștri”

17:18, iul 28, 2021

Cristiana, o fetiță în vârstă de doi ani a unor români stabiliți în Anglia, și-a pierdut viața în urma unei greșeli fatale făcute de cadrele medicale, care au tratat-o pe micuță. Copila era aproape de a treia aniversare, când pe 8 ianuarie, anul trecut, și-a găsit sfârșitul la King's College Hospital, din Denmark Hill, în sudul Londrei.

Cristiana Banciu a fost transferată la acea unitate medicală de la Princess Royal University Hospital, cu două zile înainte de nenorocire, pe data de 6 ianuarie. Conform presei internaționale, ancheta privind decesul micuței arată că aceasta fusese evidenţiată ca pacientă în stare gravă de multe ori la Princess Royal University Hospital. Se pare că lipsa de atenție și cunoștințe ar fi contribuit la moartea Cristianei.

Ba mai mult decât atât, potrivit anchetei a mai existat o investigaţie demarată de King's College Hospital NHS Foundation Trust, în urma căreia s-a constatat faptul că fetiţa nu a fost monitorizată adecvat pe secţie și că a fost un eşec în detectarea stării sale neurologice în scădere. Totodată, potrivit aceleiași investigații făcute de spital, în cazul fetiței nici nu s-a acţionat, iar acest lucru a dus la cea mai scăzută scală neurologică.

Cristiana ar fi avut șanse mari de supraviețuire, dacă ar fi fost transferată mai devreme la terapie intensivă. Asistentul legist Jacqueline Devonish a declarat că eșecul de a înregistra GCS-ul Cristianei este „într-adevăr foarte grav”. „ Mi se pare că a fost o lipsă de atenţie şi de cunoştinţe care au contribuit direct la moartea fetiţei”. Tot Devonish este de părere că experții din sănătate „nu au reușit să ofere asistență medicală de bază”.

Asistentul legist, Devonish, a mai adăugat: „Copila Cristiana a murit din cauza unui răspuns rar la gripă în circumstanțe în care nu a fost recunoscută scăderea capacității sale de reacție, Glasgow Coma Score (GCS) de opt și dilatarea progresivă a pupilelor, care nu a fost recunocută.

A existat o întârziere în consecință în transferul la unitatea de terapie intensivă pediatrică. Nu este posibil să spunem asupra bilanțului probabilităților dacă ar fi supraviețuit dacă ar fi transferată mai devreme. Dar, probabil, ar fi avut mai multe șanse”.

Părinții Cristianei Banciu, foarte îndurerați

Părinții micuței, Alexandru și Georgiana Banciu, au mărturisit că cei care au eșuat au fost caddrele medicale: “Medicii și asistentele care au eșuat trebuie să se confrunte cu un fel de justiție, deoarece fără greșelile lor fiica noastră ar putea fi încă aici” .

Devonish a transmis familiei Cristianei că: „Am văzut poza Cristianei pe tricourile voastre. Era absolut superbă. Este un caz extrem de trist. Ştiu că familia a recunoscut mult mai devreme că se înbtîmplă ceva grav şi e păcat că toţi cei care au tratat-o nu au recunoscut asta. A fost un catalog de erori. Pierderea tragică a acestui mic îngeraş strălucitor vesel, energic şi frumos este absolut devastator pentru noi toţi”.

După audieri, Alexandru şi Georgiana Banciu au spus: „Să ne pierdem fiica într-un mod atât de groaznic ne-a lăsat cu senzaţia că nu mai avem niciun motiv să ne trezim dimineaţa. Era lumina ochilor noştri şi moartea sa care putea fi evitată ne-a lăsat devastaţi. Oriunde mergea Cristiana lumina camera cu zâmbetul său şi făcea oamenii fericiţi. Nu ne-am gândit nicio clipă că ducând-o la spitalul unde s-a născut, nu se va mai întoarce acasă niciodată. Medicii și asistentele care au eșuat trebuie să se confrunte cu un fel de justiție, deoarece fără greșelile lor fiica noastră ar putea fi încă aici”.

O specialistă în neglijenţă medicală, pe nume Jodi Newton, care reprezintă familia Cristianei, a declarat: „Lumea clienţilor mei s-a prăbuşit de când au pierdut-o pe Cristiana şi se luptă să înţeleagă cum s-a întâmplat atât de radical”.

Mărturisirile dureroase făcute de mama Cristianei

Mama micuței Cristiana și-a spus durerea, într-un mesaj transmis pentru Observator, despre drama pe care a trăit-o în acea perioadă: „Într-o duminică blestemată, fetiţa mea a făcut febră mare. Pe la 3 jumate, 4 dimineața, m-am trezit şi am văzut că are febră. I-am dat o pastilă şi am aşteptat 30 de minute ca să văd daca scade febra. Pentru că nu a scăzut, am dus-o la urgenţe împreună cu soţul meu. Când am ajuns la urgenţe, fetiţa a vomitat, dar nimeni nu se panica, pentru ei era normal ca un copil cu febră să vomite. Au consultat-o şi au zis că are început de bronşită. Ne-a dat antibiotic şi ne-a trimis acasă.

Am ajuns acasă, i-am dat fetiţei să mănânce şi pastilele pe care ni le-a dat doctorul şi am pus-o la somn. Între timp, fetiţa s-a simţit din nou rău. A început să tremure şi mi-a zis că îi este foarte frig şi a început să se învineţească. Am început să mă panichez şi l-am sunat pe soţul meu. A venit sora mea şi am dus fetiţa din nou la urgenţe. Am ajuns la spital şi m-au trimis la pediatrie pentru că avea temperatura 41.5.

M-au pus să aştept 10 minute în sala de aşteptare. Între timp, fetiţa a început să vomite şi sa se simtă şi mai rău. A început să facă convulsii. Soţul meu a luat-o de la mine, iar fetiţa ne-a luat pe amândoii de gât şi ne-a zis că ne iubeşte. În acel moment, medicii i-au dat un cocktail de pastile ca să îi scadă febra. Ne-am urcat în salon ca să se odihnească. La un moment dat a început să vomite în somn”.

Observator