Cristiano Bergodi a relatat scandalul pe care l-a avut odată cu plecarea de la FCSB: „Am aruncat cu ceva și am țipat la el. Eu sunt liniștit de fel, dar câteodată mai explodez”

Cristiano Bergodi, actualul tehnician al celor de la Rapid București, trecea în urmă cu 14 ani printr-un episod de-a dreptul ciudat în vestiarul Stelei, actuala FCSB. Valeriu Argăseală, fostul tușier și actual președinte al celor de la

Cristiano Bergodi: „Am aruncat cu ceva și am țipat la el. Eu sunt liniștit de fel, dar câteodată mai explodez”

FCSB, a fost și el martor la toată acțiunea petrecută în vestiarul echipei când fostul căpitan al celor de lal-a dat afară pe, în pauza duelului cu

- Mai sunteți la fel de coleric ca la începutul carierei? Valeriu Argăseală a povestit zilele trecute la Prietenii lui Ovidiu că ați avut două ieșiri necontrolate la adresa lui și că din această cauză ați plecat de fapt de la Steaua…

- Da. La pauză a intrat domnul Becali la vestiare. Nu a zis nimic extraordinar, dar a fost un pic mai dur cu doi tineri, Andrei Ionescu și Onicaș. Jucam în Europa cu doi tineri, am câștigat șase meciuri din șase, am trecut trei tururi preliminarii. A intrat și când am auzit că devine un pic prea dur cu cei doi, m-am ridicat și i-am zis civilizat: „Domnule Becali, vă rog să ieșiți. Aici e presiune, vreau să vorbesc eu cu băieții!”. Și gata! Domnul Becali probabil a luat asta cu orgoliu, a ieșit un pic bombânind, dar civilizat. După aia a considerat că e mai bine să plec de la echipă. Dar echipa juca bine. Dacă vă aduceți aminte, el spunea că e Arsenal de România pe vremea aia. Jucam cu copii. Cu Ninu Ducu, Ionescu, Onicaș. Nu făcuserăm mari investiții. Era Bibishkov în față, Grzelak, cheliosul, jucători bunicei….După meciul cu Șheriff, m-a dat afară. M-am dus în biroul meu și a venit domnul Argăseală, parcă era și Teia Sponte.

- Și ce i-ați zis?

- Am fost un pic…da…un pic dur. Dar pentru că mi-a zis ceva. M-am supărat când mi-a zis că probabil eram dat afară. Nu-mi mai aduc aminte bine, dar parcă am aruncat ceva. Și am țipat. După asta, m-am întâlnit cu Valeriu, avem o relație bună. Ne-am întâlnit la proces. Când doi oameni se ceartă pot deveni apoi buni prieteni. Da, dar am reacționat dur. Eu sunt liniștit de fel, dar la un moment dat mai explodez.

Valeriu Argăseală [Sursa foto: Facebook Valeriu Argăseală]

Gigi Becali: „Vali, nu cred că mai putem să lucrăm mai departe cu antrenorul”

În cele 13 partide pe banca celor de la FCSB, Cristiano Bergodi a înregistrat 9 victorii, două remize și două înfrângeri.

Valeriu Argăseală a povestit tot acest incident în detaliu.

„Am fost acolo. Atitudinea domnului Becali a fost una corectă! Venise la pauză să spună jucătorilor ceva, să-i îmbărbăteze cumva. Atunci Cristiano a avut o atitudine cum a avut și față de mine... Crezând că se poate repeta și cu domnul Becali.

L-a dat afară din vestiar, a plecat și apoi Gigi mi-a spus: „Vali, nu cred că mai putem să lucrăm mai departe cu antrenorul. S-a terminat meciul, Cristiano s-a dus la conferința de presă și eu i-am spus domnului Becali: „Omul muncește, este foarte bun profesionist, haideți să mai facem ceva!". „Bine, veniți la mine la Palat!".

Curios este că, după conferința de presă, Cristiano a venit la biroul meu de la etajul 1 și a avut aceeași atitudine. A început să țipe, să vorbească în italiană, i-am spus că în cazul ăsta eu nu mai pot să merg mai departe. Probabil că sub presiune are o formă de refulare, să se descarce” , a povestit Valeriu Argăseală, potrivit Gsp.