Cristiano Ronaldo ar fi înșelat-o pe Georgina Rodriguez cu un manechin din Chile. ”A fost doar o partidă de amor cu permisiunea mea. Se numește infidelitate”

Nici nu s-au stins bine ecourile infidelității lui Cristiano Ronaldo cu o influeriță din Venezeula, că alte informații vin să completeze imaginea de playboy a starului portughez. Un manechin din Chile, Daniella Chavez, susține că ar fi avut parte de o aventură amoroasă cu CR7, care și-ar fi înșelat logodnica, pe Georgina Rodriguez, cu ea.

”Se numește infidelitate”

Totul s-ar fi petrecut în 2015, și fără să știe nimeni. Cristiano Ronaldo s-ar fi întâlnit în mare secret cu Daniella Chavez, iar acum apetisanta blondă a dat detalii despre relații intime cu celebrul fotbalist, care, din dezvăluirile femeii, nu ar fi avut deloc rețineri că avea o relație cu Georgina Rodriguez.

„Dacă, uneori, cineva întreține relații intime cu o altă persoană care nu este partenerul ei, dar este o persoana liberă ca spirit și minte, se numește infidelitate. Asta mi s-a întâmplat mie cu Cristiano. A fost doar o partidă de amor cu permisiunea mea, nu a lui. Partidele de amor libere există”, a spus Daniella Chavez pe rețelele de socializare.

Cristiano Ronaldo a înșelat-o pe Georgina Rodriguez [Sursa foto: Instagram ]

Daniella Chavez are și filmulețe cu Cristiano Ronaldo! ” Nu aveam haine pe noi”

Dezvăluirile Danielei i-au enervat însă pe fanii vedetei de la Al Nassr, care au acuzat-o că este o mincinoasă! Însă, atât i-a trebuit fetei că început să dea mai mult din casă! Modelul din Chile a făcut și mai multe mărturisirile șocante prezentate de jurnaliștii de la Marca. Fostul iepuraș Playboy a declarat că nu a mai putut păstra tăcerea despre relația amoroasă cu Ronaldo, pentru că foarte multe persoane o întrebau despre acest lucru.

„Am și filmulețe, însă nu pot fi încărcate din cauza clauzelor de confidențialitate și, în plus, nu aveam haine pe noi. Întotdeauna am negat asta, am evitat, însă acum chiar nu o mai pot face. Știu și alte fete care au ieșit cu alți fotbaliștii de top” , a mai povestit Daniella Chavez.

Daniella Chavez [Sursa foto: Instagram]

Cristiano Ronaldo a înșelat-o pe Georgina Rodriguez cu un manechin din Chile. Ce a putut să spună tânăra despre iubita fotbalistului

Daniella Chavez nu s-a sfiit să o atace și pe Georgina Rodriguez! A spus despre ea că viața de lux pe care o duce și care o mulțumește deplin o face să închidă ochii la infidelitățile lui Cristiano Ronaldo.

„Nu o cunoașteți! Cu bani care nu sunt ai ei. Amintiți-vă că vindea într-un magazin și spunea că nu are nimic!”, a mai menționat Daniella Chavez, pe Twitter, notează Marca.

Daniella Chavez [Sursa foto: Instagram]

Cristiano Ronaldo a înșelat-o pe Georgina Rodriguez și cu o vloggeriță din Venezuela!” Nu credeam că vom face sex, dar adevărul este că asta s-a întâmplat”

Cristiano pare a nu fi la prima abatere față de logodnica lui. Georgilaya, o vloggeriță din Venezuela, a declarat, în urmă cu o săptămână, că ar fi făcut amor cu vedeta fotbalului mondial în hotelul Solverde din Vila Nova de Gaia, în care se afla în cantonament naționala Portugaliei, care se pregătea pe atunci pentru Campionatul Mondial din Qatar. Georgilaya a făcut o serie de dezvăluiri în presă care l-au determinat pe Cristiano Ronaldo să ia foc.

Vloggerița din Venezuela a spus că, în luna martie a anului trecut, s-a întâlnit cu jucătorii Naționalei antrenate de Fernando Santos la hotelul în care erau cazați, și, acolo, și-a făcut mai multe selfie-uri cu ei, inclusiv cu Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a înșelat-o pe Georgina Rodriguez [Sursa foto: Instagram]

După câteva ore, ea susține că, în mod surprinzător, CR7 i-ar fi scris pe Instagram și ar fi invitat-o în cameră la el. „Când i-am citit mesajul am crezut că merg la el doar ca să vorbim, să ne cunoaștem mai bine, poate să mai facem câteva fotografii. Nu credeam că vom face sex, dar adevărul este că asta s-a întâmplat”, a spus Georgilaya, susține cotidianul Correiro da Mahna.