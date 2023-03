Cristiano Ronaldo, decizie incredibilă luată la palatul din Riad! Și-a pus angajatii din casă sa semneze contracte. ”Abia la 70 de ani după moartea mea, aveți voie să vorbiți”

In articol:

Cristiano Ronaldo (38 de ani) este cel mai cunoscut om de pe Planetă și, în mod normal, și cel mai vânat star al momentului. Astfel că, orice informație despre el și familia care ajunge în presă face deliciul publicului avid de cancan-uri! Pentru a stopa orice detaliu legat de casa și viața sa privată, celebrul lusitan și-a luat măsuri de siguranță, unele extrem de contestate din…exterior.

Conform jurnaliștilor de la Der Spiegel, odată ajuns în Arabia Saudită, la An-Nassr, Cristiano Ronaldo a fost strict cu angajații, cărora practic le-a ordonat să păstreze tăcerea. Mai mult decât atât, nu s-a limitat la a pune problema doar verbal, ci i-a obligat pe cei care lucrează pentru el să semneze contracte de confidențialitate, în care se menționează clar că nu au voie să facă dezvăluiri despre viața sa

privată. ”Aveți voie să dați informații abia la 70 de ani după moartea mea”, le-ar fi spus starul portughez în înțelegerea semnată cu toți cei care stau permanent în locuința sa, de la bone, bodyguarzi, bucătari până la șoferi.

Jurnaliștii germani, citați de presa arabă, susțin că nu doar Cristiano Ronaldo a fost atât de strict cu angajații din punct de vedere legat, cât și Georgina Rodriguez sau cei cinci

copii ai lor au aceleași dorințe, întrucât toți vorbesc deschis chestiuni legate de viața lor de față cu cei din casă și nu simt nevoia să ascundă nimic față de ei.

Cristiano Ronaldo și-a pus angajatii din casă sa semneze contracte de confidențialitate în noua sa casă, un palat de 14 milioane de euro din Arabia Saudită

Cristiano Ronaldo a aplicat dolențeale lui în noua lui casă în care locuiește după transferul la Al-Nassr, una care arata ca un adevărat palat, din cartierul exclusivist Al-Muhammadiyah.

Conform presei arabe, imobilul lui Cristiano Ronaldo valorează 14 milioane de euro și arată fabulos, cuprinde opt dormitoare, un bazin olimpic, dar și…surpriză… "piesa de rezistență", un living cu fântână arteziană interioară.

Cristiano Ronaldo are un conac de 21 de milioane de euro și în Portugalia, unde un bucătar, de exemplu, trebuie să aibă stele Michelin

Pe de altă parte, în urmă cu doar câteva luni, Cristiano Ronaldo și-a cumpărat un conac și în Portugalia, în zona Quinta da Marinhna, construit pe o suprafață de 3000 de metri pătrați! Imobilul este evaluat la 21 de milioane de euro și are facilități cum rar poți vedea în întreaga lume: terenuri de tenis, piscină interioară și piscină exterioară, un garaj uriaș cu 21 de mașini, una dintre, o limuzină în valoare de 330.000 de euro primită chiar de Crăciun de la soția sa, Georgina, dar și o sală de sport imensă, unde starul lusitan vrea să se pregătească să revină pe gazon mai puternic ca niciodată.

În conacul din Portugalia, Cristiano Ronaldo are, printre alții, un angajat doar pentru casă, care să aibă grijă și de iarba din curte, bucătar cu stele Michelin, majordom și femeie de serviciu. Jurnaliștii scriu că salariile oferite de Ronaldo sunt și ele fantastice! Concret, fiecare angajat are o remunerație lunară în jur de 6.000 de euro, în funcție de postul pe care îl ocupă!!! Și normal, are aceleași clauze de confidențialitate, la fel ca la palatul din Arabia Saudita.