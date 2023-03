Cristiano Ronaldo, gest uriaș pentru victimele cutremurelor din Turcia și Siria la o lună de la dezastru. A trimis un întreg avion plin cu provizii

In articol:

Cutremurele devastatoare care au lovit Turcia și Siria la începutul lunii februarie au tulburat o lume întreagă. Moartea a peste 50.000 de persoane și distrugerea unor localități întregi au sensibilizat opinia publică și implicit multe staruri din lumea fotbalului, care nu au vrut să stea deoparte, ci s-au implicat în acțiuni de ajutorare a victimelor.

Cristiano Ronaldo a plătit 350.000 de dolari pentru un avion plin cu provizii care să ajungă la victimele cutremurelor din Turcia și Siria

Fundașul turc de la Atalanta, Merih Demiral, a demarat o acțiune de strângere de fonduri pentru victimele catastrofei. Jucătorul a scos la licitație o serie de tricouri cu autograf, printre care s-a numărat și cel al celebrului Cristiano Ronaldo, așa cum de altfel a făcut și marele său rival, Leo Messi.

Cristiano Ronaldo însă nu s-a rezumat la doar a dona un tricou, ci, conform jurnaliștilor de la Daily Mail, CR7 a trimis un întreg avion plin cu provizii pentru victimele seismelor.

Lusitanul a plătit 350.000 de dolari pentru a se cumpăra corturi în care oamenii rămași fără locuințe să se poată adăposti, pentru alimente, perne, pături, paturi, dar și pentru mâncare de bebeluși, lapte sau medicamente și alte necesități necesare ca aerul oamenilor rămași fără nimic în aceste momente.

Citește și: Georgina Rodriguez, trădată? Cristiano Ronaldo, acuzat de o vloggeriță din Venezuela că a făcut amor cu ea în cantonamentul Portugaliei! ”A fost ceva consimțit din partea mea”

Cristiano Ronaldo a donat 165.000 de euro pentru micuții bolnavi de cancer, iar în timpul pandemiei, a dat un milion de lire sterline spitalelor din Portugalia

Gestul lui Cristiano Ronaldo nu este unul singular! Portughezul a fost mereu receptiv la nevoile oamenilor cu probleme, de pildă, în urmă cu ceva vreme, portughezul a dat 83.000 de dolari pentru un copil care avea nevoie de o operație pe creier. Mai mult, impresionat de micuții bolnavi de cancer, fotbalistul a donat 165.000 de dolari pentru un centru medical de specialitate din Portugalia, iar în timpul pandemiei de coronavirus, starul fotbalului mondial a donat un milion de lire sterline spitalelor din țara sa și i-a rugat pe jucătorii din Naționala lusitană să doneze 50% din bonusul primit pentru calificarea la Euro.

Citeste si: Un nou cutremur în România luni, 6 martie. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Cristiano Ronaldo [Sursa foto: Instagram Cristiano Ronaldo]

Cristiano Ronaldo a câștigat Gheata de Aur și a dat toți banii pentru a se construi școli în Gaza

În anul în care Cristiano Ronaldo a câștigat Gheata de Aur, el nu a dorit să păstreze trofeul, ci l-a scos licitatie în scop caritabil. CR7 a vândut-o pentru 1.2 milioane lire sterline si a dat toți banii pentru a se construi școli în Gaza. La fel s-a întâmplat și în 2013 la câștigarea Balonul de Aur din 2013. A pus trofeul la bătaie, a strâns 530.000 de lire sterline și i-a dat fundației Make-A-Wish.

Puțini știu că Ronaldo isi doneaza mai mereu și bonusurile de victorie. Atunci când a fost numit in Echipa Anului UEFA in 2013, jurnaliștii au aflat că el a donat bonusul de 100.000 de euro catre Crucea Rosie, iar în 2015, a strâns cinci milioane de lire sterline și le-a îndreptat către fundația”Save the Children”, pentru a ajuta oamenii afectati de cutremurul din Nepal.

Cristiano Ronaldo, UMILIT la Gala FIFA The Best! Fanii au luat foc ”Nu e bine să patezi imaginea unei legende a fotbalului într-un astfel de mod”

Cristiano Ronaldo a donat măduvă osoasă pentru băiețelul fostului său coechipier, Carlos Martins

Cristiano Ronalo este ambasador pentru trei fundații caritabile, ”Save The Children”, UNICEF și World Vision, și, din această calitate, face tot ce îi stă în putință pentru a ajuta copiii cu leucemie din țările mai puțin dezvoltate, dar și pe micuții din Siria, pe care îi consideră ”adevărații eroi”, după ce i-a vizitat. De altfel, pentru ultimii a făcut o donatie secretă si i-a rugat pe cei de la fundație sa nu dezvăluie suma.

Citeste si: „Eu n-am nevoie de ginere.” Mama Deliei, mesaj uluitor după ce ginerele săi i-a luat pe cei doi copii acasă! Ce se întâmplă în familia sa- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 5 martie 2023. Fecioarele trebuie să se odihnească mai mult în această perioadă- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Bălan, escortată de polițiști la secție și testată pentru consum de substanțe interzise. Cântăreața și amicul ei veneau dintr-un club- radioimpuls.ro

Iar ca imaginea lui Cristiano Ronaldo să fie completă atunci când vine vorba despre felul în care el se implică în a ajuta pe cei aflați în situații delicate mai avem un exemplu. Vedeta lui Al Nassr nu și-a făcut niciodată tatuaje, pentru a putea dona sânge, lucru pe care îl face destul des des. În plus, dincolo de sânge, Ronaldo a donat și măduvă oasoasă pentru băiețelul fostului său coechipier, Carlos Martins.

Cristiano Ronaldo a îndeplinit visul unui copil sirian. ”S per că oricine îl poate cunoaşte pe Ronaldo. Este un om foarte bun”

Revenind la victimele cutremurului din Turcia și Siria, Cristiano Ronaldo, dincolo de donațiile menționate anterior, a împlinit și visul unui copil sirian, care își dorea să îl întâlnească.

După ce au văzut imaginile pline de emoție cu micuțul fan al lui Ronaldo, oficialii lui Al-Nassr l-au adus pe copil la meciul cu Al-Batin, câștigat cu 3-1. Astfel puștiul sirian a avut posibilitatea de a-și întâlni idolul și de a primi o îmbrățișare din partea lui Cristiano.

”Când l-am văzut pe Ronaldo, m-am gândit că este unu vis. Nu mi-a venit să cred. Nu ştiu când se va termina acest vis. Sper că oricine îl poate cunoaşte pe Ronaldo. Este un om foarte bun”, a povestit Nabil Saeed, după ce l-a întâlnit pe CR7, conform Reuters.