Cristiano Ronaldo s-a lăudat la antrenamentul lui Manchester United cu noua sa „bijuterie”. Iată ce cadou i-a făcut soția Georgina de ziua lui

In articol:

Georgina Rodriguez, soția lui Ronaldo care așteaptă în prezent încă un copil, l-a răsfățat pe CR7 și cu un tort imens, pe lângă mașina de lux care îi completează portughezului colecția deja impresionantă de cai putere.

Ronaldo are o flotă senzațională de super mașini, după cum a arătat și cel mai nou show făcut de soția sa pentru Netflix, „I Am Georgina”. Familia lui Ronaldo și a Georginei se face tot mai mare, așa că noul Cadillac le va permite celor doi, sau gemenilor bodyguarzilor portughezi, să îi conducă pe copii la școală în cel mai confortabil mod cu putință.

Citeste si: Marea Doamnă a muzicii românești pare greu de recunoscut fără rochii scumpe și machiaj. Și totuși, zâmbetul e același!- bzi.ro

Noua piesă a atacantului lui Manchester United are 6 metri lungime și vine la pachet cu un sistem de sonorizare alcătuit din 36 de difuzoare. Mai mult, tocmai pentru că mașina este atât de lungă, pasagerii de pe bancheta din spate au la dispoziție propriul sistem de difuzoare special pentru conversație, ca să poată fi auziți și de cei din

față.

Citeste si: Un templu al fotbalului „intră” în lumea muzicii! Ce stadion al unei mari echipe din Spania va adăuga un gigant al streaming-ului în nume?

Cristiano Ronaldo ran straight off the pitch at the final whistle of Man Utd's draw with Burnley 😬 pic.twitter.com/vnsYvYakmb