Cristiano Ronaldo, ținta ironiilor după ce a fost prezent la un eveniment pugilistic în Arabia Saudită, în timp ce Manchester United câștiga Cupa Ligii Angliei: „Întrebați-l dacă s-a uitat la meciul lui United”

Cristiano Ronaldo a fost prezent la o gală de box împreună cu fiul său cel mare, Cristiano Jr., organizat duminică, în Arabia Saudită.

Evenimentul pugilistic a avut loc chiar în ziua în care Manchester United a câștigat Cupa Ligii Angliei, după meciul cu Newcastle, scor 2-0.

Cristiano Ronaldo (38 de ani) a ajuns ținta ironiilor în mediul online, după ce a participat împreună cu fiul său cel mare, Cristiano Jr. (12 ani), la un eveniment pugilistic, în Arabia Saudită, duminică, chiar în ziua în care Manchester United a câștigat Cupa Ligii Angliei.

Ronaldo și fiul său s-au aflat alături de multe alte vedere la gala care a avut principal eveniment disputa dintre Jake Paul și Tommy Fury, meci câștigat de primul menționat. Astfel, din pricina că starul portughez a petrecut o bună parte din seară pe telefon, internauții au început să facă o serie de glume și ironii, legându-se de victoria lui Manchester United cu Newcastle, scor 2-0, care a dus la cucerirea

Cupei Ligii Angliei.

Manchester United a reușit să o învingă pe Newcastle, 2-0, în finala Cupei Ligii Angliei și să câștige primul trofeu după o pauză de șase ani. În urma victoriei grupării de pe Old Trafford, o declarație făcută de Cristiano Ronaldo, în celebrul interviu acordat lui Piers Morgan, a devenit virală: „După cum a spus Picasso, uneori trebuie să distrugi totul pentru a putea reconstrui. Dacă Manchester United trebuie să înceapă cu mine, personal, nu am nicio problemă cu asta.”, a spus Ronaldo, în interviul acordat în luna noiembrie 2022, potrivit sursei citate anterior.

Totodată, plecarea lui CR7 de la Manchester United a venit chiar în urma interviului acordat lui Piers Morgan, în care fotbalistul lusitan a dat cărțile pe față în legătură cu ce se întâmplă la United: „Celor din familia Glazer nu le pasă de club... de sportul profesionist. După cum știți, Manchester United e un club de marketing. Vor primi bani din marketing-sport, nu prea le pasă, după părerea mea.

Cred că fanii ar trebui să știe adevărul, ar trebui să știe că jucătorii vor tot ce este mai bun pentru club. Eu vreau tot ce e mai bun pentru club, de aceea am venit la Manchester United.”, a declarat Cristiano Ronaldo.

