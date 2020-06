In articol:

Cristina Bălan a ajuns în atenția opiniei publice după ce a fost bruscată de o polițistă în parc, după ce copiii ei, care suferă de sindromul Down, au vrut să se dea pe tobogan, spațiul respectiv fiind însă închis.

„A venit o doamnă polițist prima dată, iar peste pod îmi striga că trebuie să plec, lucru pe care eu i l-am confirmat, știam, eram exasperată deja la acel moment, pentru că eu încercam deja de ceva vreme să conving copiii că trebuie să plecăm. Știam că nu avem voie acolo, nu am negat, nu am spus că eu meritam, că ai mei copii speciali trebuiau să stea în parc. Eu strigam la doamna polițist, care nu voia să se apropie, stătea acolo peste pod și mă tot soma să plec, iar eu încercam să-i explic că nu am cum! Nu aveam cum să execut ordinul în acel moment, lucru care a deranjat-o pe ea. În momentul în care i-am spus că am o situație specială, am doi copii cu sindrom Down, probabil a crezut că glumesc sau că fac mișto de ea. De ce? Din reacția ei s-a înțeles că nu mă ia în serios. A început să spună lucruri de genul: da, și eu am copii, ce, nu poți să-i iei de acolo? Hai odată! Plecați! Unde ți-e autorizația de părinte...”, a povestit cântăreața.

„Nu aveam buletinul la mine pentru că era pur și simplu o oprire neplanificată, de dragul copiilor care vedeau copii în alte parcuri și ieșind de la o oră de terapie, am considerat că ar merita o recompensă, adică o joacă", a completat ea.

Mesajul primit de Cristina Bălan de la primarul Daniel Băluță:

Vineri dimineață, a postat pe Facebook un mesaj primit de la primarul Daniel Băluță, în care își cerea scuze pentru modul în care s-au comportat angajații instituției pe care o conduce și spune că va lua măsuri.

„Bună dimineața,sunt Daniel Băluță, primarul sectorului 4 și doresc să vă exprim personal scuzele mele în legătură cu situația total nefericită în care copiii și dumneavoastră ați fost puși ieri! Sunt și eu tată și cu atât mai mult vă înțeleg revolta, nu e normal ceea ce s-a întâmplat! Vă asigur că voi lua măsuri ferme împotriva celor care au manifestat o lipsă totală de respect și empatie față de familia dumneavoastră! Voi reveni”