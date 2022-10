Cristina Almășan a slăbit mult după naștere. Cum reușește vloggerița să se împace cu viața de proaspătă mămică: „Mi-a fost foarte greu”

In articol:

De puțin timp, Cristina Almășan a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă. Chiar dacă acum este foarte fericită să-și țină copilul în brațe, vedeta nu a avut parte de o sarcină ușoară.

Cristina a dezvăluit că nu îi este foarte ușor să se împartă între viața personală, creșterea micuței și carieră, așa că a trebuit să sacrifice anumite aspecte ale celei din urmă.

Cristina Almășan a dezvăluit cum s-a transformat viața ei după ce a născut. [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cristina Almășan nu vrea să-și boteze fiica! Motivul care a determinat-o pe vedetă să ia această decizie: „Nu uitați să fiți oameni”

Citeste si: Cine este Mădălina Creţan, soția lui Nosfe. „Nu se va mai naște în lumea asta alt suflet ca al tău..."- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

Cristina Almășan, din ce în ce mai suplă după sarcină

Foarte multe femei se confruntă cu kilogramele în plus pe care le-au acumulat în perioada în care au fost însărcinate. Nici Cristina Almășan nu a fost o excepție. Totuși, vedeta a reușit să slăbească un număr considerabil de kilograme.

Vloggerița spune că momentan nu urmează un anumit regim alimentar, pentru că vrea să se mai bucure de alimentele pe care nu a putut să le consume în perioada în care era însărcinată.

„Încă nu am ținut nicio dietă pentru că, pe timpul sarcinii, mi-a fost foarte greu. Am vomitat foarte, foarte mult și, acum, vreau doar să mă bucur de mâncarea de care n-am putut să mă bucur în timpul sarcinii. Momentan, nu țin nicio dietă. Mă voi apuca de sală, dar doctorița mea mi-a recomandat să încep abia după două luni, așa că, momentan, arăt bine doar pentru că așa e să fie. Nu știu.”, a dezvăluit Cristina Almășan pentru Viva.

Momentan vloggerița nu a revenit la munca pe care o prestează, și asta pentru că cea mică îi ocupă tot timpul.

Citeste si: Cristina Almășan a născut! Declarațiile neașteptate ale vedetei despre naștere: „Nu mi-a fost ușor deloc”

„Ce-i drept, am pus puțin contractele pe pauză, dar o să revin încet-încet la activitatea mea online. Nu am mai fost atât de activă online, cum am fost cândva. Încep să-mi revin încet-încet și să postez din ce în ce mai des, cum o făceam înainte.”, a mai spus aceasta pentru sursa citată anterior.