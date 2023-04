Cristina Almășan, mărturisiri sincere după aproape doi ani de când a devenit mămică! O lungă perioadă de timp a dispărut din mediul online: "Am avut o sarcină toxică" | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Almășan este una dintre cele mai apreciate influencerițe din țara noastră. Aceasta are pe rețelele de socializare foarte mulți fani care îi sunt alături atunci când are nevoie. Influencerița a devenit cunoscută datorită platformei TikTok, unde videoclipurile ei ajung la mii de aprecieri.

Vedeta a devenit de aproximativ doi ani mama unei frumoase fetițe.

Cristina Almășan suferă de depresie post-natală

Cristina Almășan a trecut printr-o perioadă grea și nu s-a ferit să vorbească despre ea. Aceasta a povestit cum după naștere a intrat în depresie, de care nu a scăpat complet nici acum.

"Acum câteva săptămâni am făcut o postare, pentru că am avut o cădere nervoasă. Pur și simplu simțeam că am obosit. Într-adevăr, să fii mămică e absolut minunat, nu vreau să mă înțelegeți greșit când am spus că mi-e greu. Sunt într-o depresie post-natală, care este normală. 8 din 10 femei care au născut sunt în această depresie post-natală și e cumva normal pentru că ți se schimbă viața, ai lângă tine în permanență un omuleț mic care are nevoie de tine permanentă și se schimbă totul. Nu poți să mai faci ce vrei tu, de capul tău, să pleci când vrei unde vrei, să dormi cât vrei tu de mult. Pe mine asta m-a dărâmat cel mai tare, oboseala. Mă trezeam de 3-4 ori pe noapte, eu nu am mai dormit o noapte întreagă. Am clacat.", a declarat Cristina Almășan.

Cristina Almășan, totul despre problemele din timpul sarcinii

Cristina Almășan a vorbit și despre problemele cu care s-a confruntă pe parcursul sarcinii. Nu i-a fost ușor să renunțe la marea ei pasiune, dar nici nu regretă.

"Un alt motiv pentru care am clacat este pauza luată în timpul sarcinii, pentru că am avut o sarcină toxică și vomitam foarte mult și am luat o pauză, lucru care iarăși m-a afectat, pentru că încetasem să mai fac ceea ce îmi plăcea să fac de fapt. Acum de când m-am reapucat mă simt mai bine. Adică, cumva încep să mă simt din nou eu. Fanii m-au acceptat când am devenit mămică și s-au bucurat că am revenit în online.", a mărturisit Cristina Almășan, la Play IT.

