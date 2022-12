Cristina Almășan vorbește despre viața de proaspătă mămică. Cât de mult o ajută iubitul în creșterea copilului: „Nici nu concep să fie altfel”

In articol:

Cristina Almășan este una dintre cele mai apreciate influencerițe din țara noastră.

Aceasta are pe rețelele de socializare foarte mulți fani care îi sunt alături atunci când are nevoie. Influencerița a devenit cunoscută datorită platformei TikTok, unde videoclipurile ei ajung la mii de aprecieri. Vedeta a devenit recent mama unei frumoase fetițe.

Citește și: Cristina Almășan, totul despre relația cu iubitul turc! Cei doi se pregătesc să devină părinți: "Mi-ar plăcea ca fetița să moștenească răbdarea și liniștea lui"

Cum a fost perioada sarcinii pentru Cristina Almășan

Vestea că influencerița Cristina Almășan este însărcinată a fost primită cu bucurie atât de apropiații acesteia, cât și de cei care o apreciază. Faptul că sarcina a fost una toxică nu a speriat-o deloc pe tiktokeriță. Ea a așteptat cu nerăbdare momentul în care își va strânge la piept copilul.

Iar dacă unele femei se confruntă cu diferite pofte mai puțin obișnuite în perioada sarcinii, vedeta a declarat că singurele pofte pe care le-a avut sunt cele pe care

le are în mod obișnuit. Influencerița a mărturisit că perioada de nouă luni nu a fost deloc ușoară, deoarece a vomitat tot timpul.

„La mine toată sarcina a fost dificilă. Am avut o sarcină toxică și am vomitat 9 din 9 luni. Dar pofte ciudate nu am avut deloc. De fapt, nu am avut pofte… în afară de cele pe care le am de obicei, de când mă știu”, a spus Cristina Almășan pentru Fanatik.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Pentru nativii unei zodiei, anul 2023 poate începe cu o carieră de succes!- kfetele.ro

Citeste si: El este Marius! Câștigă 1500 de lei pe lună, are 5 copii și urmează să i se amputeze mâna. Dă pe chirie 1000. Un ucrainean primește 70 de lei/zi de la statul român. România, trezește-te!- bzi.ro

Citește și: Motivul pentru care Cristina Almășan nu se căsătorește cu tatăl copilului său. Influencerița a spus totul: „Din păcate...”

Influencerița nu s-a schimbat după ce a devenit mama și vrea să revină curând în online

Cristina Almășan și fetița acesteia [Sursa foto: Instagram]

După ce devin mame, unele femei își schimbă comportamentul, acest lucru nu s-a întâmplat în cazul Cristinei. Vedeta a precizat că este aceeași persoană care era și înainte de a deveni mama. Acum, aceasta este mult mai responsabilă și urmează să revină în mediul online, deoarece ea spune că a lipsit mult prea mult.

„Nu știu la ce se referă alte mămici când zic că se schimbă total (n.r. – după venirea pe lume a unui copil). Într-adevăr, e o schimbare, pentru că ai o nouă responsabilitate și un omuleț de crescut, dar eu sunt aceeași. Și în continuare îmi voi desfășura activitatea cum am făcut-o și până acum, doar că cu mai multă organizare. Îmi împart timpul astfel încât să pot să petrec o bună bucată de vreme și cu bebelina. Momentan nu am niciun proiect, abia din ianuarie vreau să revin treptat și pe social media, că anul acesta am lipsit destul de mult din online ”, a mărturisit tiktokerița.

Și tatăl fetiței este foarte implicat în creșterea sa, iar a acest lucru o bucură foarte mult pe influenceriță. Totodată, aceasta a precizat că nici nu concepe să fie altfel și că ea nu consider tată un bărbat care nu se implică în creșterea și educarea copilului.

„Categoric (n.r. – iubitul se implică în creșterea fetiței). Nici nu concep să fie altfel. Nu am cum să numesc tată pe cineva care nu se ocupă de creșterea copilului lui”, a mai adăugat Cristina.

Citește și: Cristina Almășan, totul despre relația cu iubitul turc! Cei doi se pregătesc să devină părinți: "Mi-ar plăcea ca fetița să moștenească răbdarea și liniștea lui"

Cum s-au cunoscut Cristina Almășan și iubitul său

Influencerița a povestit cum s-a cunoscut cu iubitul ei. Cei doi s-au întâlnit după ce vedeta a fost la el la salon, la recomandarea unei prietene. Mai târziu, aceștia au început să aibă aceleași cercuri de prieteni, iar după patru luni au fost împreună. Șase luni a mai durat până ce Cristina Almășan a rămas însărcinată, iar acest lucru a fost un șoc pentru cuplu, deoarece nu plănuise asta. Influencerița este sigură că la un moment dat va îmbrăca rochia de mireasă, dar nu se grăbește spre acest pas.

„Am fost la el la salon, prin prietena mea cea mai bună și așa ne-am cunoscut. Am început să ieșim prin cercuri comune de prieteni și ușor, ușor, după vreo 4 luni, am fost și împreună. Iar după 6 luni de relație am aflat și că sunt însărcinată. A fost un șoc pentru noi, pentru că nu plănuisem asta, dar într-un final ne-am bucurat tare mult că s-a întâmplat așa, iar acum suntem mai fericiți ca niciodată. Știu sigur că într-o zi voi îmbrăca și rochia de mireasă, dar nu știu, însă, când. Momentan nu ne gândim la asta”, a mai precizat Cristina Almășan.