Cristina Bălan a născut! Vedeta a devenit mamă pentru a treia oară: „Pentru mine este o bucurie imensă”

Cristina Bălan a ajuns în atenția publicului după ce a câștigat un concurs de talente de la noi în țară. A cucerit telespectatorii cu vocea sa, iar acum se bucură de aprecierea multor fani.

Vedeta este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară. Artista a fost membră a trupelor „Impact” și „ABCD”.

Cristina Bălan a devenit mamă a treia oară

Ziua de 30 decembrie va rămâne cu siguranță una dintre cele mai importante zile în familia Cristinei Bălan. Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, potrivit cancan.ro

Vedeta a mărturisit că și-a dorit foarte mult să rămână însărcinată de două ori, iar faptul că la prima sarcină a avut gemeni nu i-a estompat dorința de a deveni mama de fată.

„Ne-am dorit dintotdeauna o fetiță, eu mi-am dorit două sarcini, așa îmi programasem eu, știi, fiecare femeie are filmul ei câți copii își programează. Eu am visat că voi avea două sarcini și s-a nimerit ca la prima sarcină să fie doi dintr-o lovitură și am fost felicitată, dar eu nu voiam să scap, practic, eu voiam să trec de două ori prin această bucurie, pentru că pentru mine este o bucurie imensă”, a declarat Cristina Bălan în urmă cu ceva timp, pentru antenastars.

Gemenii artistei au fost diagnosticați cu sindromul Down

Artista se luptă în fiecare zi cu faptul că cei doi copii ai ei din prima sarcină au fost diagnosticați în urmă cu ceva timp cu sindromul Down. Vedeta a dezvăluit că gemenii petrec foarte mult timp cu familia, acest lucru fiind la ordinea zilei:

„Suntem pe linia de plutire, ceea ce este cazul și pentru ultimii ani, pentru că noi totuși ducem o cruce măricică în spate și luptele noastre par uneori nesfârșite. Majoritatea oamenilor au un anumit ritm al vieții, mai fac și alte lucruri, pe când, pentru noi, petrecutul timpului cu familia este la ordinea zilei. Noi cam asta facem, petrecem timp cu copilașii noștri. În lipsa unui sistem care să ne ajute cu diverse lucruri, de la centre integrate cu tot ce trebuie, suntem nevoiți noi să suplinim aceste lucruri și asta ne ocupă cam tot timpul”, a mai adăugat cântăreața.