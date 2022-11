Cristina Bălan, în lacrimi, cu o lună și jumătate înainte să nască! Ce a dezvăluit despre sarcină: „Nici nu am visat la așa ceva” 

In articol:

Cristina Bălan a ajuns în atenția publicului după ce a câștigat un concurs de talente de la noi în țară. A cucerit telespectatorii cu vocea sa, iar acum se bucură de aprecierea multor fani. Cântăreața urmează să devină mămică pentru a treia oară, iar emoțiile pe care le simte cu greu le poate exprima în cuvinte.

Peste numai circa o lună, Cristina Bălan va aduce pe lume o fetiță. Artista mai are acasă încă doi băieței minunați cu sindromul Down, care așteaptă cu nerăbdare să-și cunoască surioara. În cadrul unui interviu, tânăra mămică a declarat că deja cei mici o iubesc foarte mult pe micuța care va veni pe lume la începutul anului viitor.

Cristina Bălan, însărcinată pentru a doua oară

Cristina Bălan este însărcinată pentru a doua oară, după ce i-a adus pe lume pe gemenii Matei și Toma. Este o mămică foarte fericită și împlinită, pentru că se bucură de o sarcină care merge foarte bine, iar starea sa este una minunată.

„M-ați găsit foarte emoționată și plânsă deja. Recunosc că am bocit în câteva rânduri. Cuvântul cheie într-o situație cu cromozom în plus este răbdare, foarte multă răbdare, dar care merită, pentru că rezultatele pot să fie fenomenale. Primul lucru care m-a făcut să lăcrimez a fost să-i văd pe ei (n.r- alți copii cu sindromul down) și să vizualizez și viitorul alături de copiii noștri, care cu siguranță vor deveni cât se poate de independenți, pentru că îi și încurajăm pe acest drum.”

Cristina Bălan a declarat că are foarte mari speranțe că cei doi copii ai săi cu sindromul Down vor reuși să se adapteze și să fie independenți în viitor. Exemplele pe care le vede zilnic la oamenii care suferă de aceeași afecțiune o fac să creadă cu tărie că micuții pot avea o șansă reală la o viață cât mai aproape de normalitate.

Ne motivează foarte mult și ne dă speranță (n.r- să vadă că tineri cu aceeași boală au joburi).

„Vreau să spun că știam acest lucru, simțeam cumva, intuiam, încă de la început, când am ales să-i aduc pe lume pe copii. Am avut mare încredere în ei. Îi implicăm în foarte multe activități și ei sunt foarte curioși și dornici. Nu le place să fie dați la o parte. Matei și Toma îi cheamă. Matei mă imită unu la unu. De multe ori îl văd că mă studiază atent, ca să vadă mai încolo cum să procedeze.

Am o sarcină formidabilă, sigur că lucrurile s-au îngreunat, eu m-am împlinit, m-am rotunjit. Mai avem o lună și jumătate aproximativ. În ianuarie este programată livrarea. Am avut și am parte de o sarcină foarte ușoară. Nici nu am visat la așa ceva. Băieții o iubesc foarte mult pe surioara lor, toată ziua mă pupă pe burtică”, a declarat Cristina Bălan în cadrul unui interviu.