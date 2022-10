Cristina Bălan, mărturii sincere din viața de mamă de copii cu sindromul Down! "Nu reușesc întotdeauna să am răbdarea aceea de fier"

In articol:

Cristina Bălan, fostă membră a trupei Impact, este în al nouălea cer! Cunoscuta artistă este însărcinată în 6 luni. Artista, în 2013, devenea pentru prima dată mamă de gemeni, băieții fiind ulterior diagnosticați cu sindromul Down.

Cristina Bălan, secrete din viața de familie

Cristina Bălan are doi băieței care suferă de sindromul Down, dar pe care îi iubește nespus. Invitată la Duet, emisiunea online moderată de Alexandra Ungureanu, aceasta a povestit câteva secrete din viața de familie. Cristina s-a descris ca mamă și și-a evidențiat și greșelile în acest sens.

"Nu sunt o mamă foarte bună. Mai am de lucrat. Mi-aș dori să fiu în atâtea feluri și uneori mă dezamăgesc pe mine, pentru că nu reușesc întotdeauna să am răbdarea aceea de fier. Cred că orice părinte visează să fie prieten cu copilul și să se înțeleagă. Uneori trebuie să fii părinte și să impui limite, iar asta este foarte aiurea. Mie nu îmi place să fac treaba asta, să fiu bossy, să fac pe șefulețul și uneori trebuie. Copiii au nevoie de limite. Cred în educația cu blândețe, dar nu întotdeauna îmi iese. Uneori mai ridic tonul, îmi ies din pepeni și am reacții de lasă-mă în pace. Aș vrea să fiu tot timpul zen.", a declarat Cristina Bălan.

Cum a ajuns Cristina Bălan să cânte în trupa Impact?

Cristina Bălan a cântat foarte mulți ani în trupa Impact. Viața de familie a făcut-o să renunțe la carieră și să se dedice copiilor ei. Câștigătoarea sezonului 5 a unui faimos concurs muzical a povestit cum a ajuns să fie solistă în cadrul celebrei trupe.

"Când am fost la casting pentru trupa Impact, am fost o grămadă de gagici acolo. I-a plăcut lui Rareș ce am cântat. Omul lucra la radio, cunoscut în mediile artistice din Timișoara. Partea cea mai amuzantă este că pe mine m-a sunat tata și mi-a spus despre casting. Mi-am luat repede ciorapii negri, fusta de piele neagră, accesoriile rock. Și așa am început.", a mărturisit Cristina Bălan, la Duet.

