Cristina Bâtlan, dezvăluiri neașteptate despre primul ei job! Una dintre cele mai bogate femei din România a plecat de jos: „A fost foarte tare”

După ani întregi de muncă, Cristina Bâtlan a devenit una dintre cele mai bogate femei de la noi din țară datorită afacerilor pe care le are. Totuși, începutul carierei sale nu a fost atât de grandios, iar primul ei loc de muncă a fost unul dezamăgitor pentru părinții ei.

Cristina Bâtlan, dezvăluiri despre primul ei job

Antreprenoarea a mărturisit, recent, cum a început să își câștige primii bani.

Cristina Bâtlan a muncit foarte mult pentru a-și dezvolta afacerea pe care o are astăzi, astfel că a devenit și una dintre cele mai bogate femei de la noi din țară. Chiar dacă acum se bucură de un succes colosal, bruneta nu a uitat niciodată de unde a plecat și nu îi este rușine să spună care a fost primul ei job, mai precis vânzătoare de ziare, însă a durat doar o zi.

„Mi-a plăcut să fiu activă și să mă implic. Cel mai tare am urât să dau socoteală pentru banii pe care îi primeam de buzunar, așa că îmi plăcea să primesc bani de buzunar, dar nu îmi plăcea să fiu întrebată: „ce ai făcut cu banii?' Și atunci, ca să evit acest subiect, îmi propuneam să și câștig bani. Așa că primul meu job a fost să vând ziare. Și am vândut ziare o zi și a fost foarte tare și acea zi pot să o iau cu mine și să o transport în toată experiența mea de astăzi.”, a declarat Cristina Bâtlan pentru Unica.

Cristina Bâtlan a creat piese vestimentare în liceu

Cristina Bâtlan a povestit, în urmă cu ceva timp, că primii ei bani i-a câștigat în liceu.

Veniturile acesteia proveneau din vânzarea unor articole vestimentare, pe care chiar ea le-a creat.

„Bineînțeles că am câștigat bani înainte să încep(...) și mi-a plăcut tot timpul să câștig bani. Sora mea spunea că atunci când îi împrumutam niște lucruri, o puneam să plătească, dar eu nu-mi amintesc. Așa că primii bani i-am câștigat în liceu, când am creat niște haine, niște colanți cu cristale. Vreau să vă spun că atunci asta era ceva uau, adică nu avea nimeni, doar cei care aveau acces la niște jurnale de modă din străinătate își puteau imagina ceva de genul. Și vreau să vă spun că i-am făcut cu mâna mea, i-am cusut și am vândut primele trei perechi cu niște prețuri exorbitante”, a declarat Cristina Bâtlan pentru Playtech.ro.