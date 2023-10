Cristina Bâtlan, mai îndrăgostită ca niciodată: „Te asociezi cu emoția, lași să apară vulnerabilitatea”. Cum l-a cunoscut antreprenoarea pe cel care i-a furat inima: „Întâlnirea a fost ceva firesc”

In articol:

Cristina Bâtlan este una dintre cele mai apreciate antreprenoare din țara noastră. Afacerile sale se bucură de un real succes, însă a muncit extrem de mult pentru a ajunge în acest punct al vieții sale. De-a lungul timpului a reușit să construiască un adevărat imperiu, motiv pentru care a devenit una dintre femeile de succes din România, dar nu numai.

Afacerista și fostul său soț, Roberto Bâtlan, sunt fondatorii unui brand de lux cu încălțăminte, genți, dar și diverse accesorii. Cristina Bâtlan nu a vrut ca afacerile să fie afectate de viața amoroasă, astfel încât, în ciuda faptului că mariajul lor a ajuns la final, cei doi rămas parteneri și colegi în cadrul companiei pe care au fondat-o împreună.

Se pare că antreprenoarea a lăsat în urmă acest episod din viața sa, iar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu logodnicul său. Cum s-au cunoscut cei doi, dar și cum a evoluat relația lor?

Cum l-a cunoscut Cristina Bâtlan pe logodnicul său?

Între Cristina Bâtlan și viitorul său soț nu a fost dragoste la prima vedere, ci din contră, au trecut câteva luni până când cei doi au avut prima întâlnire. Petru a fost cel care a făcut primul pas, atunci când i-a pus câteva întrebări legate de anumite perechi de pantofi de la brandul sa.

Antreprenoarea mărturisește că nu i s-a părut nimic în neregulă pe atunci. Tocmai din acest motiv, nu și-ar fi imaginat că vor ajunge până în acest punct, ba chiar vor fi la un pas de căsătorie.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Cine sunt românii decedați în tragedia din Veneția? Aurora și Georgiana au pierit alături de părinții lor- stirilekanald.ro

Citește și: Cum reușește Cristina Bâtlan să se mențină în formă? Trucul neașteptat la care a apelat femeia de afaceri, pentru a-și păstra silueta de invidiat: "Este verificată și funcționează"

„<<Uite, am nevoie de nu știu ce perechi>>, el știa modelele, codurile pantofilor. Ăsta a fost startul, a durat luni de zile până ne-am întâlnit. Și întâlnirea a fost ceva firesc. Era un om normal și m-am întâlnit cu el prima oară la masă cu alți oameni, nici nu mi-a dat prin cap să mă gândesc la așa ceva. Asta m-a făcut și mai mult să mă uit în urmă și mi-am dat seama că are legătură cu nevoia de a avea ceva.”, a mărturisit Cristina Bâtlan în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Cristina Bâtlan, mai îndrăgostită ca niciodată [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Ce avere are Cristina Bâtlan, investitoarea de la Imperiul Leilor 2023. Este una din cele mai bogate femei din România

Citeste si: Cine a fost Antonela, tânăra însărcinată în 6 luni, care și-a pierdut viața în luna de miere- kfetele.ro

Citeste si: Ce avere are Ion Georgescu, primarul din Mioveni? A fost reținut sub acuzația de trafic de influență- stirilekanald.ro

Citeste si: "Cei care îți cunosc sufletul îți sunt aproape, nu la bine, ci la greu". Soția lui Călin Donca, uitată de toți apropiații fix când trece prin cele mai grele momente din viața ei- radioimpuls.ro

Mulți s-au întrebat dacă bat clopotele de nuntă pentru Cristina Bâtlan și Petru, mai ales după ce a avut loc și cererea în căsătorie. Petru și-a făcut curaj și a pus marea întrebare chiar de ziua antreprenoarei, atunci când se aflau în Veneția, într-o escapadă romantică. Femeia de afaceri spune că cererea a fost exact ca în filme și a rămas profund șocată de gestul partenerului său de viață.

Citește și: Bat clopotele de nuntă pentru Cristina Bâtlan și logodnicul său?! Antreprenoarea a făcut o serie de mărturisiri surprinzătoare: „Să devenim parteneri pe viață”

„Este inel, verigheta e aia fără pietre. Da, e verighetă de logodnă! (…) De ziua mea a venit cererea brusc și de-aia adevărată, ca în filme, am fost șocată. Eu care sunt asul filmelor, am rămas șocată. Cred că în orice femeie există o parte extrem de adevărată, în care te asociezi cu emoția, lași să apară vulnerabilitatea, indiferent cât de tare ești, ce om de afaceri ești, până la urmă ești o femeie care are un suflet.”, a mai spus antreprenoarea pentru sursa menționată anterior.