„Am găsit omul perfect” Cristina Bâtlan s-a logodit în mare secret, departe de România! Cine este bărbatul care i-a furat inima femeii de afaceri

In articol:

După o căsnicie de 26 de ani care a ajuns la final din cauza infidelității soțului său, Roberto, Cristina Bâtlan și-a regăsit liniște și fericirea în brațele unui bărbat pe nume Petru, cu care s-a logodit în mare secret la sfârșitul lunii aprilie, chiar de ziua sa de naștere, la Veneția.

Simte că trăiește din plin acum, însă nici nu se sfiește să vorbească în detaliu despre noul său partener și despre magicul moment de care au avut parte în momentul logodnei.

Cererea în căsătorie a avut loc pe data de 28 aprilie. Inițiativa partenerului său a luat-o cu totul prin surprindere și, pe cât de neașteptat a fost totul, pe atât de emoționată s-a simțit. Își dorește ca această relație să dureze până la sfârșitul vieții și să se surprindă îndrăgostită zi de zi de acum înaite.

„Cred că a fost cel mai impresionant moment pentru mine. Ne-am logodit la Veneția, pe 28 aprilie, fix de ziua mea, și a fost foarte emoționant. Nici nu mă așteptam! Trăiesc o nouă experiență și pentru că mi-am dorit să intru într-o relație cu un om de care să fiu îndrăgostită în fiecare zi”, a mărturisit Cristina Bâtlan, potrivit okmagazine.ro

Citește și: Cătălin Botezatu, îndrăgostit de profesoarele din liceu! Ce făcea designerul pentru a le atrage atenția: „Am avut niște profesoare superbe”

Citeste si: Rezultate BAC 2023: Verifică online nota obținută, pe EDU.ro! Notele la bacalaureat au fost publicate/ Rezultatele la BAC 2023 în fiecare județ/ Rata de promovare este de 72,8%- kanald.ro

Citeste si: MEGA-GALERIE FOTO| Campania total neobișnuită demarată de profesoara catolică devenită vedetă OnlyFans. Ce trebuie să facă fanii pentru poze nud- stirileprotv.ro

Cine este logodnicul Cristinei Bâtlan și cum s-au cunoscut?

Logodnicul Cristinei Bâtlan este originar din Bucovina și este, de asemenea, om de afaceri. Cei doi au purtat prima discuție pe rețelele de socializare, atunci când bărbatul a felicitat-o pentru produsele bărbătești pe care le creează. Cei doi au mai discutat vreme de câteva luni, iar după o jumătate de an s-au văzut pentru prima dată față în față.

În momentul de față, Cristina Bâtlan este de părere că a și-a găsit perechea perfectă.

„Petru e din Bucovina, face tot business și mi-a scris pe contul companiei, după ce tocmai își cumpărase niște pantofi de la noi. M-a felicitat că, în sfârșit, a găsit un brand care încă produce pantofi cu talpă de piele – un detaliu pe care nu se mai pune preț azi. După care mi-a mai scris, am mai vorbit, a durat vreo șase luni până când ne-am văzut față-n față. Deci a fost treptat, dar s-a întâmplat într-un moment în care am simțit că am nevoie de cineva care să mă iubească și să aibă grijă de mine.(...) Și cred că am găsit omul perfect pentru mine, pentru că simt că mă respectă și mă iubește.”, a adăugat Cristina Bâtlan, pentru sursa citată mai sus.

Citeste si: „Fetițele au fost martore la fapta tatălui lor. Acest monstru a lăsat cicatrici și traume în sufletul fetelor mele” Fiicele Danei Roba i-au povestit mamei lor traumele prin care au trecut- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023. Listele, disponibile pe Edu.ro. Scrie codul și vezi nota obținută la Bacalaureat- stirilekanald.ro

Citeste si: Bergüzar Korel, protagonista serialului turcesc "1001 de nopti", reacționează în fața unor știri. Actrița nu a putut să lase momentul să treacă: "Fac rău copilului și familiei. Vă rog!"- radioimpuls.ro

Citește și: Cine este Cristina Bâtlan. Biografie: vârstă, carieră, familie. Află totul despre una din cele mai cunoscute femei de afaceri din România