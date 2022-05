Cristina Belciu, reacție neașteptată, după ce Laura Dincă a fost surprinsă acasă la Cristian Boureanu: „E sub demnitatea mea”

In articol:

Cristian Boureanu și Laura Dincă au trăit o frumoasă și lungă poveste de dragoste, în ciuda diferenței substanțiale de vârstă, dar și a gurilor rele care i-au bârfit dintotdeauna. Relația lor a ajuns la final în urmă cu câteva luni, când, deși toată lumea îi vedea la alta, cei doi au anunțat că se despart.

Nu la mult timp de la acest anunț care a zguduit din temelii showbiz-ul autohton, omul de afaceri se afișa cu noua lui cucerite, Cristina Belciu, o superbă actriță în vârstă de doar 24 de ani. Relația lor a fost una scurtă, dar intensă, iar cei doi au ajuns rapid sub lupa fanilor. După doar puțin timp au decis să meargă pe drumuri separate. Acum, Laura Dincă a fost surprinsă în timp ce ieșea de la Cristian Boureau din casă, iar toată lumea crede că s-ar fi împăcat. Cristina Belciu a comentat imaginile. Iată prima reacție!

Cristina Belciu, după ce Laura Dincă a fost văzută acasă la Cristian Boureanu, fostul ei iubit: „Nu mă mișcă în niciun fel”

Tânăra a explicat că îi poartă un respect deosebit fostului ei iubit, iar posibilitatea ca Cristian Boureanu și Laura Dincă să se fi împăcat nu o deranjează cu nimic.

În ciuda a ceea ce s-a speculat după ce ea s-a despărțit de omul de afaceri, se pare că Laura Dincă nu ar fi avut niciun amestec.

„Eu am un respect deosebit pentru Cristi și am zis-o de fiecare dată. Nu știu, nu mă mișcă în niciun fel pentru că nu e treaba mea. Noi am încheiat ceva și de aici este decizia lor ce o să facă. Eu nu concurez cu nicio femeie. Știu ce reprezint și sunt foarte bine cu mine.

Nu stau să plec urechea la micile săgeți care se trimit către mine. E sub demnitatea mea. Nu aș avea o problemă dacă fostul meu s-ar împăca cu fosta lui. Niciodată să nu zic niciodată, am învățat de la Cristi. E greu să te gândești la o împăcare”, a declarat Cristina Belciu în exclusivitate la Antena Stars.