Cristina Ciobănașu a mers într-o vacanță exotică fără iubitul ei! Cu cine a plecat actrița în Bali, după ce s-a întors din Lisabona: „Ei și-au dorit foarte mult”

Cristina Ciobănașu formează un cuplu de mai bine de un an cu un medic stomatolog, pe numele său, Alexandru Mureșan. Cei doi se înțeleg de minune și sunt foarte fericiți, petrecând mult timp împreună. Recent, aceștia au mers într-o vacanță în Budapesta și Lisabona, aceasta fiind, după cum a numit-o artista, vacanța lor de vară.

Totuși, după ce s-a întors din Lisabona, Cristina Ciobănașu și-a lăsat acasă iubitul și a pornit din nou într-o călătorie, de data aceasta alegând o destinație exotică. Celebra actriță a decis să meargă în Bali, însă fără partenerul ei de viață.

„Cred că m-am molipsit un pic de la prietenul meu, îmi și place să vizitez, doar că muncind atât de mult ani la rând, am preferat mai mult vacanțele în care să stau să zac cu burta la soare cum s-ar zice, pentru că aveam nevoie de odihnă în primul rând, pentru că nu dormeam suficient în timpul anului datorită proiectelor. Și acum, pentru că sunt mult mai relaxată cu programul și îmi permit, pot să plec într-o vacanță, de unde să zic că vin un pic mai obosită sau că vin cu dureri de genunchi de la câți pași am făcut. Aceea a fost vacanța de vară pentru noi. Am fost cu o gașcă de prieteni”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru Unica.ro, despre vacanța în care a mers alături de iubitul ei.

Cu cine a plecat Cristina Ciobănașu în Bali

Actrița a mărturisit că a mers în vacanța exotică alături de familia ei „adoptivă”. Cristina Ciobănașu și-a petrecut adolescența în familia Ruxandrei Ion și al soțului ei, Ion Ion, aceștia fiind cei care au ajutat-o foarte mult în cariera ei artistică și au lansat-o în domeniul actoriei.

Actrița a plecat în Bali împreună cu celebra producătoare de televiziune, mărturisind că Ruxandra Ion și soțul ei au organizat acest concediu cu mult timp în urmă, dorindu-și să fie însoțiți și de fiica lor de suflet. Vedeta a mai mers odată în Bali, la începutul acestui an, în cadrul unui proiect spiritual, în care mai mulți influenceri au fost invitați pentru a avea parte de o experiență inedită.

„Eu am mai fost o dată în Bali. Ei și-au dorit foarte mult și vacanța asta era antamată, plătită, tot ce trebuie, cu mult înainte ca eu să aflu că voi merge în Bali cu proiectul Dharma Project, în luna aprilie. Și în momentul în care a venit acel proiect, m-am bucurat foarte mult pentru că era un alt context în care mă bucuram de Bali, acela în care cunosc sfera asta spirituală”, a mai povestit Cristina Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu a plecat în Bali împreună cu Ruxandra Ion și soțul ei [Sursa foto: Facebook]