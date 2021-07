Cristina Cioran a ajuns acasă, însă nu cu fetița ei! Micuța Ema este încă internată: ”Mai stă în spital până când va lua...”

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram] 09:20, iul 22, 2021 Autor: Cristina Ionela

Cristina Cioran a trecut prin clipe foarte dificile, în ultimele zile, de când fetița ei a venit pe lume cu două luni înainte de termen. Vedeta își ruga comunitatea de pe Instagram să se roage la Dumnezeu pentru ca micuța ei Ema să fie bine.

Din fericire, actrița și fetița ei au trecut peste momentele teribile și acum Cristina așteaptă s-o strângă-n brațe pe copila ei.

Cristina Cioran a fost externată din spital și a mers acasă, lăsând-o pe Ema în grija specialiștilor, care i-au salvat viața. Micuța nu poate fi luată încă acasă, fiind sub atenta supraveghere a medicilor. Vedeta a postat un mesaj, pe contul ei de Instagram, unde a ținut să le mulțumească tuturor celor care au încurajat-o.

” As vrea sa impartasesc cu voi cateva ganduri despre tot ce s a intamplat in perioada asta. In primul rand vreau sa va multumesc pentru sutele de mesaje primite, mesaje de incurajare pentru noi, mesaje cu povesti similare. Nu mi am imaginat ca suntem atat de multi si multe, cele care trecem prin astfel de momente si vreau sa va spun ca ma ajuta enorm sa merg mai departe si sa prind curaj. Ema e puternica, are o strangere de mana ca tati, zambet ca mami, curaj si ambitie. Au fost si sunt momente foarte emotionante pentru mine si as vrea sa ma scuzati ca nu am reusit sa raspund la telefon si nici tuturor mesajelor”, a scris Cristina Cioran.

Micuța Ema se află încă în spital

Cristina Cioran a dezvăluit că va merge de două ori pe săptămână la fetița ei la spital, iar acest lucru se va întâmpla până când Ema va lua în greutate și va putea fi luată acasă, alături de părinții ei.

” Sunt acasa. Nu m au mai putut tine in spital, sunt reguli stricte … iar Ema mea a ramas in spital sub atenta ingrijire a medicilor care au salvat-o. Nu stiu cum si nu pot sa exprim ceea ce simt pentru ce au facut pentru noi si fac zilnic pentru ea. O voi putea vizita de doua ori pe saptamana cu test covid, o voi putea mangaia atat cat mi se va permite ca sa nu ii punem in pericol viata. Mai sta in spital pana cand va lua suficient in greutate ca sa o putem lua acasa.

Suntem doar doi parinti care incearca sa se imbarbateze cu rabdare si credinta sa o putem aduce acasa. va marturisesc faptul ca sunt prea emotiva ca sa pot vorbi foarte mult despre ce s a intamplat asa ca va rog sa ma intelegeti si inca o data va multumesc! Sa stiti ca apreciez fiecare gand, faptul ca v ati rupt timp ca sa mi scrieti ma onoreaza si ma obliga sa va raspund. Va imbratisez ❤️ suntem Above The Sky!”, este mesajul scris de Cristina Cioran, pe contul ei de Instagram.