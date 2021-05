Cristina Cioran a ales numele pentru fetița sa. Cum se va numi cea mică: "Abia aștept sa te țin în brațe..."

In articol:

Cristina Cioran anunța cu doar câteva săptămâni în urmă că o să devină mămică pentru prima oară. Extrem de emoționată, vedeta de televiziune a făcut primele declarații despre momentul în care a aflat că este însărcinată, dar și despre starea de sănătate de la momentul actual.

„Ne doream foarte mult dar nu am crezut că o să se întâmple așa rapid. Am încercat de trei ori și a patra oară a ieșit. Suntem împreună de 7 luni. Sarcina e foarte ok, dar seara am niște grețuri. Eu am și rău de mișcare, dar daca stau o oră- două întinsă îmi trece. Am avut doar o poftă, aceea cu oțetul balsamic. Sunt însărcinată în două luni jumate.

Bine că s-a întâmplat. Eu mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie. O să nasc la 44 de ani, o vârstă frumoasă. Am indicații de naștere prin cezariană, dar acolo jos vreau să fie totul la fel după operație”, a declarat Cristina Cioran.

Ce nume a ales Cristina Cioran pentru fetița sa?

Totodată, în urmă cu scurt timp, pe contul său de socializare, Cristina a împărtășit cu fanii ei un moment emoționant. A postat o fotografie cu burtica de gravidă, iar la descriere a scris numele ales pentru cea mică.

„Draga mea EMA, abia astept sa te tin in brate!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️”, a scris Cristina Cioran pe contul ei de Instagram, în dreptul unei imagini cu burtica ei de gravidă.

Cristina Cioran însărcinată[Sursa foto: Instagram]

Internauții au fost extrem de încântăți de cele văzute, iar zeci de comentarii au curs la ultima fotografie a Cristinei, cu burtica de gravidă.

„Ce frumos💜./ Sarcina usoara in continuare 😍 Te imbratisez si iti doresc doar bine!!! ❤️❤️/ Multa sanatate, naștere usoara!/ Eram sigura ca iti doreai alt nume pentru ea 😘/ Esti superba! Sarcina usoara./ Sunt asa fericit pentru tine 👏”, i-au transmis fanii Cristinei Cioran pe Instagram.