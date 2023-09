Cristina Cioran, adevărul despre relația pe care Alex Dobrescu o are cu fiica lor! Actrița a dat cărțile pe față: „Relația dintre el și Ema este foarte intensă și este foarte bine”

In articol:

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au format un cuplu timp de mai mulți ani, însă după ce fiica lor a venit pe lume, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Ce relație are Alex Dobrescu cu fiica sa

Chiar dacă fostul partener de viață al actriței își dorește o împăcare, aceasta se ține tare și nu cedează insistențelor sale. Recent, blondina a vorbit despre cum decurge relația lui Alex cu fiica lor, Ema.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu și-au spus ”adio” la scurt timp după ce fiica lor, Ema a venit pe lume. Chiar dacă despărțirea lor a fost una scandaloasă, cei doi au hotărât să păstreze o relație de prietenie de dragul fetiței lor și să se înțeleagă bine în continuare. Recent, actrița a fost invitată într-un podcast unde a vorbit despre relația pe care fostul ei partener o are cu Ema, dar și cum se înțelege ea cu el.

„Noi suntem ok acum, suntem prieteni (cu Alex – n.r). Relația dintre el și Ema este foarte intensă și este foarte bine așa pentru că așa mi-am dorit să fie. El își dorește să ne refacem familia...dar știi cum este în viață? Nu tot ce îți dorești se poate. Relația dintre Ema și tatăl său este foarte strânsă. Eu am o teorie! Cred că o fetiță trebuie să își iubească și să își admire tatăl, să se simtă protejată și iubită de tatăl ei, respectată, alintată. De ce? Pentru că atunci când o să crească ea trebuie să aleagă un băiat care să fie cel puțin ca tatăl său. Să nu aleagă unul care să țipe la ea și să zică că așa a fost acasă. Să o vezi cum are ochii când își împărtășesc dragostea, leșini, este minunat! Este o plăcere. Contează confortul ei, creșterea ei! A, nu am spus că nu contează viața mea, viața lui și așa mai departe, dar în contextul acesta până să se mai dezvoltă puțin pe mine doar asta mă interesează: să ne înțelegem bine, să nu avem conflicte, ea să crească bine, să aibă tot ce îi trebuie și cam atât”, a declarat Cristina Cioran în cadrul podcast.

Alex Dobrescu își dorește să se împace cu Cristina Cioran

Chiar dacă s-au despărțit de mai bine de doi ani, Alex Dobrescu își dorește cu orice preț să o recucerească pe mama fetiței sale. Invitat într-o emisiune, omul de afaceri a dezvăluit că vrea ca fiica sa să crească alături de ambii părinți.

„Îmi doresc din tot sufletul meu. Cu toată ființa mea îmi doresc să mă primească înapoi, să redevenim o familie, familia frumoasă care eram.(...) Ema deja are doi ani, sper să crească cu ambii părinți lângă ea, sper să mă descurc și să mă primească înapoi, fac tot posibilul” , a mărturisit Alex Dobrescu, în cadrul unei emisiuni.