Cristina Cioran are probleme mari cu greutatea în ultimul trimestru de sarcină! „Nu mi-am dorit să țin regim”

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran este în ultimul trimestru de sarcină, mai exact în luna a șaptea, iar în doar câteva săptămâni ea și partenerul ei de viață își vor strânge la piept fetița.

Cristina Cioran „fură” haine din garderoba partenerului de viață: „ Hainele lui devin rochițele mele”

Este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar kilogramele în plus îi dau mari bătăi de cap. Iată cum se descurcă blondina cu greutatea.

Blondina este în al nouălea cer de când a aflat că este gravidă, doar că ultimul trimestru pare să-i pună ceva probleme. În cel mai recent interviu, vedeta a povestit că nu o mai încape nimic, din cauza kilogramelor acumulate pe parcursul celor șapte luni de sarcină, așa că a găsit salvarea în dulapul tatălui fetiței ei. Deși greutate îi dă bătăi de cap, Cristina Cioran a afirmat că nu are de gând să țină vreun regum, căci acum are o scuză foarte bună să mănânce tot ce-i poftește inima.

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram]

„Am venit în cămașa iubitului, că în ea încap. Hainele lui devin rochițele mele. Am intrat in trimestrul trei, care se spune ca e cel mai greu. Nu mi-am dorit să țin regim. Aș fi ținut regim doar dacă ar fi fost necesar. În rest am zis dacă este această ocazie să mănânc orice, să vină. Nu cred în pofte. Acum îmi permit să mănânc tot ce-mi doresc, pentru că am această scuză, să mă satur de orice”, a declarat Crsitina Cioran la un post de televiziune.

Viitoarea mămică, sfaturi pentru femeile care vor să rămână gravide la o vârstă mai înaintată

Blondina spune că cele care sunt trecute de prima tinerețe și care vor, totuși, să aibă copii, nu ar trebui să se sperie de statisticile specialiștilo ginecologi.

Ea este de părere că atâta timp cât o femeie este sănătoasă nu ar trebui să se teamă să rămână gravidă, indiferent că are peste 40 de ani.

„Vreau să le ncurajez pe femeile trecute de 40 de ani care sunt descurajate de statistici. Că e prea tâziu, că le-a sunat ceasul biologic, că sunt prea bătrâne. Așa, și? Nu suntem o generație care să avem basmale în cap, cu cizme de cauciuc, hrânind la porci. Mie mi se pare că sutnem o generație extraodinară, foarte tineri, atât fizic, cât și comportamental”, a mai adăugat vedete.

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram]

De ce nu s-a vaccinat anti-COVID până acum Cristina Cioran

Actrița s-a îmbolnăvit de COVID-19 la finalul lunii septembrie 2020 și a dezvoltat anticorpi în urma infecției, iar în luna ianuarie 2021 ea a aflat că este însărcinată. Astfel, Cristina Cioran încă nu știe dacă să se inoculeze sau nu înainte de a naște, căci se teme de o posibilă febră care ar putea apărea ca efect secundar de la ser și care poate fi periculos pentru o femeie gravidă.

„Recomandarea medicală inițială a fost să nu mă vaccinez, pentru că aveam anticorpi. Eu am rămas însărcinată în luna ianuarie și COVID am făcut în septembrie, la sfârșit, octombrie. Deci cumva aveam încă anticorpi și nu aveam nevoie. Pentru că problema care poate interveni este temperatura corpului, ce poate apărea după vaccin, iar la femeile însărcinate foate fi extrem de periculoasă. Acum doctorița mi-a zis că dacă vreau să-l fac, pot să-l fac. Însă sunt într-o dilemă. Încă sunt într-o perioadă emoționată”, a mai explicat Cristina Cioran.