Cristina Cioran dezvăluie motivele pentru care a plecat la mare, deși fetița ei se află încă în incubator: “Nu este nimeni de blamat“

In articol:

Cristina Cioran a născut prematur la 7 luni, deși se aștepta ca în luna septembrie să devină mamă. Lucrurile nu au fost așa cum și le-a imaginat actrița, ceea ce a dat-o complet peste cap pe Cristina Cioran.

Deși, inițial, Cristina Cioran i-a rugat pe urmăritorii ei cu lacrimi în ochi să se roage pentru micuța născută prea devreme, acum vedeta și-a mai revenit din șoc.

Actrița a plecat la Constanța alături de iubitul ei și fiul lui dintr-o altă relație. Gestul a fost profund criticat de internauți, iar Cristina Cioran a primit numeroase dezaprobări pentru alegerea sa.

Vedeta a vrut să le dea câteva explicații urmăritorilor ei, așa că a făcut un InstaStory în care i-a mulțumit soțului ei că nu o lasă să pice în depresie.

Citeste si: Logodnicul Cristinei Cioran, primele declarații despre fetița născută prematur: "A fost luată cu Ambulanța și dusă la Spitalul Municipal" EXCLUSIV

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

“ Vă mulțumesc pentru toate gândurile bune, Ema e bine, e e drumul cel bun, face în fiecare zi câte un pas important pentru ea. Acolo, în salon la incubatoare, mai are patru colegi de cameră, două fetițe și doi băieței, în aceeași situație, iar mămicile lor îi pot vedea în aceleași condiții: de două ori pe săptămână, cu test covid și cu aprobare de la management. Este foarte greu. Vă rog și pe voi să înțelegeți că asta e situația, nu este nimeni de blamat, dar COVID-ul asta, care ne-a dat peste cap! Vă pup, vă iubesc și vă mulțumesc! ” a spus actrița pe contul ei de socializare.

Cristina Cioran și iubitul ei[Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran a dezvăluit motivul pentru care a plecat la mare

Actrița le-a împărtășit internauților faptul că a plecat la Constanța pentru a discuta lucruri importante cu mama ei.

Mai mult, Cristina Cioran a spus că situația în care se află este foarte grea, dar apropiații o susțin și o încurajează la fiecare pas.

Citeste si: Cristina Cioran are probleme mari cu greutatea în ultimul trimestru de sarcină! „Nu mi-am dorit să țin regim”

“ Simt nevoia să dau niște explicații. Am fost o zi la mama, eu sunt din Constanța și am fost o zi la mama. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm, pe care trebuie să le facem și de multe ori nu este suficient un telefon. Îi mulțumesc iubitului meu că nu mă lasă să stau în casă, să pic în vreo depresie și cu orice ocazie mă scoate din casă. Mi-e foarte greu să accept situația, dar asta este! Sper ca într-o săptămână-două să iasă de la incubator și să vedem ce pas urmează. E un drum lung, dar am oameni lângă mine care mă susțin, mă încurajează și mă înțeleg. Noapte bună vă doresc și vă mai spun mâin e.” a mai spus actrița.