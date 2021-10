Cristina Cioran, dezvăluiri absolut dureroase despre momentul în care s-a născut fiica ei: „Nici nu am știut dacă trăiește”

In articol:

Pentru Cristina Cioran, miracolul nașterii a fost umbrit de o experiență absolut groaznică. Cu lacrimi în ochi, vedeta de televiziune a povestit prin ce chinuri a trecut atunci când a adus-o pe Ema pe lume. Era gravidă în 7 luni când a făcut o enterocolită. Inițial, nu părea nimic care să poată să-i pună viața ei și pe a bebelușului în pericol. Totuși, la un moment dat, din cauza hemoragiei, blondina a pus mâna pe telefon și a sunat la salvare. A ajuns de urgență la spital unde a născut.

„Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac. Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme. Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a declarat Cristina Cioran la un post de televiziune.

Cristina Cioran [Sursa foto: Captură video ]

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Cristina Cioran, dezvăluiri cu lacrimi în ochi: „ Nici nu am știut dacă trăiește”

Vedeta de televiziune a stat mai bine de o lună departe de fiica ei, pe care avea voie să o viziteze doar o dată pe săptămână pentru 30 de minute. Nașterea a fost una extrem de grea, plină de sângă, în dureri groaznice și fără să știe ce-i rezervă viitorul, Cristina Cioran spune că nici nu știa dacă fiica ei trăia la momentul nașterii. A aflat asta abia la câteva zeci de minute, cele mai grele momente din viața ei. Acum răsuflă ușurată, căci Ema este alături de ea și nu vor mai sta vreodată departe de cealaltă.

Citeste si: Cristina Cioran, toate detaliile despre nașterea prematură! Prin ce chinuri a trecut: „Urlam plină de sânge”

„Îmi place că e bebelușul cu mine, 6 săptămâni a fost departe. În timp ce mă ducea targa către sala de nașteri, cineva îmi lua test Covid. (…) Eram plină de sânge, într-un maieu, urlam și mă zbăteam pe targă. A doua zi mi-a venit rezultatul testului și am putut să văd copilul care era în incubator.

După 3 zile, m-au eliberat, m-au trimis acasă. Nu au putut să mă țină în spital, e spital suport Covid. Am luat-o acasă și e bine, sănătoasă, frumoasă, veselă și perfectă. A fost o perioadă foarte grea, îi mulțumesc familiei că m-a susținut și iubitului că nu m-a lăsat în starea aia. M-au ajutat și mesajele mămicilor, am primit peste 2000 de mesaje, nu mi-a venit să cred(...)

Citeste si: Cristina Cioran, dezvăluiri fără perdea legate de Ema, fiica ei: „Sunt seri în care...”

Eu după ce am născut, am văzut cum pleacă. Nici nu am știut dacă trăiește. A trebuit să aștept ca să fie în siguranță copilul și să vină neonatologul să-mi spună că e în regulă”, a mai dezvăluit vedeta de televiziune.