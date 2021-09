Cristina Cioran, prima apariție tv după ce a născut prematur! Când va fi botezul Emei

In articol:

Cristina Cioran este în culmea fericirii de când și-a adus fetița acasă.

Ema s-a născut prematur, în luna iulie a acestui an. Potrivit doctorului, dacă totul ar fi decurs conform planului, micuța ar fi trebuit să vină pe lume chiar astăzi, 21 septembrie 2021. Pentru prima dată de când a devenit mamă, vedeta a apărut la un post de televiziune, unde a vorbit despre viața de mămiă.

„Sunt foarte bine. Ultima oară când am vorbit se preconiza că voi naște chiar azi, 21 septembrie. Ema s-a grăbit și știa ea de ce se grăbește. Noi am stabilit numele Ema cu mult înainte să se nască ea, iar ea s-a născut de Sfântul Emilian. De când s-a născut și până am reușit să o luam din spital a fost o perioadă extrem de grea, cu sentimente contradictorii, cu gândurii de tot felul. Nu știam ce se va întâmpla, aveam o stare foarte ciudată. Nimeni nu îți poate spune că totul perfect, ar fi lipsă de profesionalism. Îți spun că urmează pași mici, că urmează o serie de analize, că totul depinde foarte mult de ea, că depinde și de starea noastră. Stai într-un fel de cumpănă, sunt și dureri și bucurii. După ce am ajuns acasă totul a decurs minunat. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă acum", a declarat Cristina Cioran într-o emisiune TV.

Cristina Cioran și iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran, despre „escapada” la mare în timp ce fetița ei era în spital

Intrebată despre escapada la mare care a avut loc imediat după nasterea fetiței, în timp ce copilul era înca în spital, Cristina Cioran a dezvăluit că a încercat să nu se lase afectată de comentariile primite din partea internauților. Vedeta a explicat de ce a recurs la acest gest.

„Au fost tot felul de discuții, eu nu mă tem nici de hate, nici de critici. Eu sunt din Constanța de fel, după ce s-a născut copilul, venind atât de repede, am fost cu iubitul meu la Constanța, la mama, să stabilim detaliile. Puteam să rezolvăm și prin telefon, însă simțeam nevoia să o văd pe mama, să fiu alături de ea, ca ea să fie alături de mine. E adevarat că am scos-o pe mama la cină și am pus o poză pe Instagram. Mamă, ce rușine... Pot să spun că m-au durut anumite comentarii. Erau mult prea dure pentru ce făcusem. Mesajele de hate au fost foarte puține, mesajele de încurajare au fost foarte multe. Nu am știut că se nasc atâți copii prematuri în România. Din fericire avem medici foarte buni”, a mai spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran a descris-o pe fetița ei, despre care momentan nu poate spune cu cine seamănă mai mult.

„Nu știu, habar n-am, eu cred că seamănă cu amândoi. Când doarme, nouă ni se pare că seamănă foarte cu mine. Când deschide ochii și e jucăușă, seamănă cu Alex. Se mai schimbă de la zi la zi”, a dezvăluit prezentatoarea tv.

Cristina Cioran, primele declarații despre botez

Cristina Cioran a dezvăluit că și-ar dori să facă organizeze botezul în luna noiembrie a acestui an. Totul depinde de evoluția pandemiei de coronavirus în România și restricțiile care ar putea urma.

„Nu știm, noi ne-am gândit în noiembrie. Să vedem, nu știm ce se întâmplă. Vrem să facem un botez vesel, cu lume, dacă se închide țara... Nașii au fost aleși, sunt prieteni. Nu sunt persoane cunoscute”, a anunțat Cristina Cioran.

Cristina Cioran și fiica ei, Ema [Sursa foto: Instagram]

Care a fost cel mai frumos de regăsire între Cristina Cioran și Ema

În perioada în care fiica ei se afla în spital, Cristina Cioran a mărturisit că a avut foarte multe gânduri și frici. Gândul care nu i-a dat pace a fost ca micuța să nu se obișnuiască cu asistentele de la spital și să o uite pe ea, pentru că o vedea foarte rar.

„Pe toata perioada spitalizării, de o luna și jumătate, avea dreptul să o vizită o singură dată pe săptămână. Când ajungeam la spital, în salon, acolo unde erau 8-10 copii, ajungeam lângă incubatorul ei și vorbeam, fetița mea zâmbea. Mi se părea extraordinar, nu există bucurie mai mare. Erau cele mai importante momente de după naștere, îmi era teamă să nu mă uite, să se obișnuiască mai mult cu doamnele de acolo, asta a fost cea mai mare temerea a mea de după naștere", s-a confesat Cristina Cioran, în emisiunea prezentată de Cristi Brancu.

În ciuda tuturor dificultăților, Cristina Cioran se consideră o mămică norocoasă. Ea a recunoscut că s-a temut că viața fiicei sale este în pericol, imediat după ce a născut: „Atunci când s-a născut a fost un moment foarte ciudat, n-am știut dacă o să supraviețuiască".