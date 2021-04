Cristina Cioran și iubitul ei vor avea o fetiță. Părinții s-au gândit deja la un nume pentru cea mică

In articol:

Cristina Cioran a anunțat că o să devină mamă de fetiță. Vedeta și iubitul ei s-au gândit deja la un nume pentru cea mică.

Cristina Cioran, însărcinată cu fetiță

Cristina Cioran anunța în urmă cu scurt timp că este însărcinată pentru prima dată. Prezentatoarea TV și iubitul ei sunt în culmea fericirii de când au aflat această veste minunată.

”Sunt foarte emoționată și foarte foarte fericită. (…) Deși am 43 de ani, am ținut această sarcină atât de rapid… iubitul meu credea că se va întâmpla foarte repede, eu eram mai sceptică.

Este o sarcină dorită. Ne-am dorit pentru că este o relație foarte frumoasă și neașteptată, ne-am dorit fix asta, să facem și copii. Mi se pare că viața mea va deveni din ce în ce mai frumoasă. Știu că va fi greu. Bine, și lunile astea trei au fost destul de grele. Dar abia le aștept și pe următoarele”, a spus Cristina Cioran în ziua în care a anunțat sarcina.

Astăzi, Cristina Cioran a fost invitată în cadrul unei emisiuni, unde a dezvăluit faptul că o să fie mamă de fetiță. Extrem de emoționată, vedeta de televiziune a declarat că s-a gândit și la un nume pentru cea mică, împreună cu soțul ei, însă așteaptă și alte păreri de la oamenii din mediul online.

Cristina Cioran [Sursa foto: Instagram]

Cât despre perioada următoare, aceasta se declară extrem de nerăbdătoare și abia așteaptă să își strânga copilul la piept.

”Sunt foarte nerăbădătoare, am visat de foarte ori că sunt însărcinată, că am bebeluș. Acum că sunt însărcinată am avut emoții timp de trei luni de zile pentru că am așteptat cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre 4 femei pierd prima sarcină, riscurile erau foarte mari. Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare.”, a mai povestit actrița.