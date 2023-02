Cristina dormea împreună cu soțul ei în momentul în care a început cutremurul din Gaziantep. S-a ridicat din pat, iar la scurt timp s-a declanșat Iadul: "Țipam la copil să se trezească" | EXCLUSIV

In articol:

Cristina este stabilită alături de familia ei în Gaziantep, unul dintre orașele puternic afectate de cutremurul ce a avut loc în Turcia.

Femeie era acasă, alături de soțul și fiul ei în momentul în care a început seismul, iar la scurt timp s-a dezlănțuit iadul.

Viața locuitorilor din Gaziantep s-a schimbat total în noaptea de duminică spre luni, atunci când un cutremur puternic a distrus o mare parte din clădiri și s-a așternut panica în rândul locuitorilor. Seismul de 7.8 grade pe Scara Richter a distrus numeroase clădiri.

Cristina este o româncă stabilită și căsătorită în Turcia. Ea le-a împărtășit jurnaliștilor WOWbiz.ro experiența ei și le-a mărturisit că niciodată nu a trăit așa ceva.

Cum a trăit o româncă stabilită în Turcia momentul cutremurului devastator

Cristina și familia ei locuiesc în Gaziantep. În jurul orei 04.00 dimineața, când s-a produs cutremurul, românca dormea alături de soțul ei. S-a ridicat imediat, și-a trezit fiul și s-au ascuns toți trei sub grinda unei uși din casă.

Totul părea că nu mai are sfârșit, iar după ce cutremurul s-a oprit au mai stat preț de o oră în casă, iar apoi au coborât imediat în stradă așa cum au făcut cei mai mulți dintre cetățeni.

"La ora 4 și 17 minute de dimineață m-am trezit pentru că se cutremura totul în casă. Eu stau la etajul 12 dintr-un bloc de 24 de etaje. Am sărit pur și simplu, soțul era lângă mine, copilul era în cealaltă cameră. Am țipat să se trezească. Am trecut sub pragul uneia dintre uși.

Pentru că stăm la etajul 12 am spus că nu e bine să luam liftul sau să coborâm pe scări și am stat să se termine. Cutremurul a durat mai mult de un minut. A fost îngrozitor, este cel mai mare pe care eu l-am trăit vreodată și sper să fie ultimul pe care l-am trăit de o asemenea intensitate.

Se părea că nu se mai termina. Cădeau lucruri din casă, a căzut puțină tencuială de pe pereți, dar noi am fost norocoși pentru că blocul în care noi locuim este relativ nou, este de vreo 5 ani construit și este și antiseismic", ne-a mărturisit ea, în exclusivitate.

Pagubele cutremurului din Turcia [Sursa foto: Hepta]

"Replicile au fost îngrozitor de mari"

Replicile cutremurului din Turcia au semănat groaza în locuitorii din partea de sud a țării. Oamenii s-au temut să se întoarcă în locuințe tocmai pentru că nu știau cât de afectate au fost clădirile în urma seismului.

Totodată, Cristina ne-a mărturisit că autoritățile i-au sfătuit pe oameni să se îndrepte către locurile comune precum școli sau săli de sport.

"În oraș totul a fost îngrozitor. Lumea în panică, au ieșit afară, au stat în mașini. Am ieșit și noi după o oră pentru că au fost replici una după alta. Replicile au fost îngrozitor de mari. O replică de 6.4 grade, cred că au fost două sau trei.

Am ieșit afară, ne-am urcat în mașină. Lumea care are mașină stă în mașină. S-au făcut cozi la benzinării. Cei care nu au avut mașină s-au dus la Moschee. S-au deschis școli, s-au deschis săli de sport. Lumea este panicată. Fiecare a ieșit cum a putut, în pantaloni scurți, în pijamale.

Afară este foarte frig, este o ploaie cumplită, un frig îngrozitor. Este o situație neimaginat. Eu am început să îmi sun prietenele, toate erau bine, dar toată lumea era foarte panicată", a dezvăluit Cristina, pentru WOWbiz.ro.

Pagubele cutremurului din Turcia [Sursa foto: Profimedia]

Oamenii nu vor să se întoarcă în case

Oamenii sunt terifiați din cauza a tot ceea ce s-a întâmplat. Locuitorii din Gaziantep refuză să se întoarcă în casă și preferă să stea în stradă sau în mașină, locuri unde se simt mai în siguranță. Din păcate însă, numărul mare de replici ale celor două cutremure a făcut ca teama și panica să fie la ordinea zilei.

"Lumea nu vrea să intre în casă pentru că nu se știe cât au fost de degradate clădirile. Nu ai cum să știi, de la municipalitatea ni s-au dat mesaje să mergem în locuri comune precum săli de sport. Gaziantep este un oraș mare, are în jur de două milioane și jumătate de locuitori.(...) Sunt multe zone afectate în partea de sud, mulți oameni au rămas sub ruine. Eu lucrez la universitate. O studentă de-a mea este încă sub dărâmături cu familia ei. Încă așteptăm vești. Statul a pus la dispoziție surse, sunt deschise spitalele, sunt multe spitale particulare, în special în Gaziantep și acum se primesc foarte mulți răniți. Sunt foarte mulți răniți și încă îi mai scot de sub dărâmături.

Clădirile vechi s-au prăbușit, în Gaziantep era un castel vechi de mii de ani, construit de romani. A fost distrus. Lumea este panicată și din nefericire încă mai sunt replici", a mai precizat Cristina, pentru Wowbiz.ro.

