Cristina Dorobanțu a ajuns pe masa de operație. Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea Kanal D? "A fost ca un șoc. Se mărea și ar fi putut fi periculos"

Cristina Dorobanțu a suferit o intervenție chirurgicală la picior. În urma unui simplu control medical, doctorul i-a recomandat prezentatoarei TV să se opereze, pentru a-i fi scos dermafibromul pe care îl descoperise acum ceva vreme.

Cristina Dorobanțu s-a confruntat cu emoții puternice atunci când a mers la un control medical. Vedeta Kanal D a descoperit în urmă cu mai mult timp că avea o pată pe picior, iar de atunci o ținea mereu sub observație. Ultima oară când a mers la doctor, însă, a primit o veste care a speriat-o puțin, căci specialistul i-a transmis că dermafibromul pe care îl avea ar putea evolua în timp.

Deși a fost o decizie destul de dificilă, Cristina Dorobanțu a ales pe loc să opteze pentru o intervenție chirurgicală: "Extraordinar de bine mă simt, dar trebuie să recunosc că am avut super mari emoții. Am avut surpriza să mi se spună că va evolua dermatofibromul pe care l-am avut, prin urmare a trebuit în 10 minute să mă hotărăsc să-l operez. A fost ca un șoc, pentru că nu mă așteptam să am nevoie de lucrul acesta. M-am dus la doctor și m-a băgat în sala de operație ca să-l scoată, să nu mai evolueze, pentru că se mărea și ar fi putut fi periculos în timp. A fost anestezie locală. Era localizat pe picior.", a povestit Cristina Dorobanțu pentru viva.ro.

Cristina Dorobanțu, la pupitrul știrilor de weekend

Cristina Dorobanțu a avut parte și de o schimbare pe plan profesional, în ultima perioadă. După trei luni în care a prezentat ediția de dimineață a știrilor de la Kanal D, șatena a acceptat provocarea de a face schimb cu Simona Pătruleasa și de a prezenta în weekend: "A fost o surpriză pentru toată lumea, am acceptat și eu și Simona fără să stăm pe gânduri, pur și simplu așa a fost să fie. M-am simțit confortabil în ambele situații. Faptul că mi-am atins visul suprem și că prezint știrile a fost mai important decât orice.

Nu mă deranja că mă trezeam la 4.00 dimineața, nu mă deranjează nici acum faptul că trebuie să fiu prezentă la job în weekend. Pentru mine totul este extraordinar, doar pentru că fac ceea ce mi-am dorit dintotdeauna. Eu cu gândul acesta am pornit.", a adăugat Cristina Dorobanțu, pentru sursa citată.