Cristina Dorobanțu, la momentul decisiv! Ce alege: știri sau divertisment? | EXCLUSIV

Cristina Dorobanțu este una dintre vedetele Kanal D, care a reușit să se facă plăcută imediat în rândul publicului român. Eleganța, finețea, sinceritatea, transparența și carisma au propulsat-o rapid într-o carieră de succes în televiziune.

Cristina Mihaela alege dintre știri și divertisment

Cristina Dorobanțu și-a văzut visul cu ochii atunci când a devenit prezentatoarea Știrilor Kanal D.

În cadrul unui eveniment monden, unde au fost prezente vedete din showbiz-ul românesc, a luat parte și Cristina Dorobanțu. Echipa WOWbiz.ro a participat și ea și a stat de vorbă cu frumoasa vedetă. Pe lângă ținută, prețuri, modă, am aflat și cum e viața Cristinei Dorobanțu de când face parte din echipa Știrilor Kanal D.

"Viața la știri e extraordinară, am ajuns în punctul în care am visat dintotdeauna, am pornit la drum cu gândul că într-o bună zi voi fi aici și iată că am ajuns. Acum mă uit către cer și doar mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce trăiesc zi de zi.", a declarat Cristina Dorobanțu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cristina Dorobanțu a fost întrebată și despre adevărata ei pasiune, știrile sau divertismentul, ea prezentând în trecut și un reality show. Vedeta nu s-a ferit și a ales.

"Mă adaptez în funcție de situație, dar trebuie să recunosc faptul că mi-am dorit atât de mult să ajung aici, încât nu pot să văd altceva, deși mi s-a spus foarte des că mă potrivesc mai mult pe divertisment, pe reality, simt că aici este locul meu și nu mi-aș mai dori să plec vreodată.", a mărturisit Cristina Dorobanțu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a decurs primul jurnal de emisie al Cristinei Dorobanțu?

Cristina Dorobanțu a povestit cum a decurs primul ei jurnal de știri, la Kanal D. Prezentatoarea TV a avut parte de un mic incident, căci s-a împiedicat și a căzut în platou, cu doar câteva secunde înainte de a intra în direct.

Când au văzut-o, colegii din producție au rămas șocați:

Am căzut, mi-au sărit pantofii, mi-a sărit microfonul și mai aveam 20 de secunde până intram în direct. În prima zi a jurnalului meu. Toată lumea din regie era șocată, au rămas muți. Adunam pantofii de pe jos și am auzit-o pe una dintre doamnele de la camere care îmi spunea să-mi șterg pantalonii și apoi numărătoarea inversă în cască. Am intrat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Toți erau șocați și spuneau că până la urmă a fost un semn bun.", a povestit Cristina Dorobanțu, în trecut.

