Cristina Dorobanțu, plină de aur din cap până în picioare! Numai geanta costă aproape 1000 de euro: "E o ținută încropită" | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Dorobanțu este una dintre vedetele Kanal D, care a reușit să se facă plăcută imediat în rândul publicului român. Eleganța, finețea, sinceritatea, transparența și carisma au propulsat-o rapid într-o carieră de succes în televiziune. Cristina Dorobanțu și-a văzut visul cu ochii atunci când a devenit prezentatoarea Știrilor Kanal D.

Cristina Dorobanțu prezentă la petrecerea Gipsy

Celebrul milionar Droopy a împlinit vârsta de 44 de ani și a ales să își serbeze ziua de naștere în stil mare de tot. Astfel, a organizat o petrecere cu tematica MAHALA, invitând să întrețină atmosfera pe cei mai iubiți artiști români. WOWbiz a fost prezent la eveniment și martor la tot ce s-a întâmplat. Cristina Dorobanțu s-a aflat și ea pe lista de invitați, fiind o prietenă bună de-a milionarului.

Citeste si: Ce note au luat la BAC Dorian Popa, Bianca Drăgușanu, Alexandra Stan și Mihai Trăistariu. Vedetele din România care au picat examenul maturității- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Este vorba de un vis, care se împlinește în seara aceasta. Așa și-a dorit sărbătoritul, să organizeze petrecerea asta, care are ca temă șatra. Știu de ceva vreme despre asta și îmi trezește amintiri extrem de frumoase.", a declarat Cristina Dorobanțu.

Cristina Dorobanțu, îmbrăcată pe lux și opulență

Ținuta pe care a purtat-o frumoasa prezentatoare TV a fost de aur, la propriu.

Rochia a fost neagră simplă, însă, bijuteriile mari, aurii au completat-o perfect. Atracția serii a fost accesoriul pe care l-a etalat toată seara și anume o geantă de brand, în formă de bilă, aurie, cu un lanț de perle albe. Pe cât e de spectaculoasă, pe atât este și de scumpă, astfel încât, conform unei căutări pe internet, am descoperit că o astfel de genată, cu un astfel de model deosebit costă în jur de 1000 de euro.

"Am încercat din răsputeri să mă descurc. Pe ultima sută de metri am ales ținuta. E o ținută încropită, știu că nu sună tocmai potrivit, dar uite că Bravo, ai stil, evident, m-a ajutat cu ceva, cu foarte multe de altfel și acum apar în fața voastră drăguț îmbrăcată. Mulțumesc tuturor pentru complimente, chiar apreciez din suflet. Mi-am dorit să nu pun print în ținuta mea din această seară, asta pentru că deja mă știți, eu mai tot timpul aleg non-culori, pentru că așa mă simt eu bine. Am decis să accesorizez cu brățările astfel încât să fiu în temă.", a mărturisit Cristina Dorobanțu, pentru WOWbiz.