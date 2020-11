Cristina Joia a depus plângere penală împotriva femeii care a lovit-o cu bestialitate într-un magazin din Capitală

Cristina Joia [Sursa foto: Facebook]

Cristina Joia, designer de interior, a fost atacată într-un supermarket din sectorul 4 de o femeie căreia i-a reproşat că a blocat, cu autoturismul, intrarea în magazin. Cristina a depus plângere penală împotriva şoferiţei care a lovit-o cu un obiect contondent, în urmă cu câteva zile.

Cristina Joia[Sursa foto: Facebook]

Poliţia Capitalei a deschis un dosar penal pe numele unei femei care a agresat-o pe Cristina Joia într-un supermarket din Bucureşti. Designerul a povestit de pe patul de spital cum a avut loc incidentul.

"M-am îndreptat către magazin gândindu-mă, uite, așa se parchează, am văzut-o pe această femeie, am întrebat-o E mașina dvs? Mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar ce mă interesează pe mine. Mă rog, am intrat în magazin, am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărăturile, puneam banane în coș, eram cu spatele, iar când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față", a povestit Cristina pentru Știrile ProTV.

Martorii nu au avut vreo reacţie

Agresoarea a fugit fără să se uite în urmă, martorii evenimentului nu au avut nici o reacţie.

"A fost incredibil de puternic lovitura pe moment, nu mi-am dat seama că ea avea ceva ascuțit aici. Am căzut jos, mi-a țâșnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu avea nicio reacție, nimeni nu suna la poliție. Ea a fugit, a zis ceva când a fugit, dar nu am auzit, deja îmi era foarte rău. O singură fetiță s-a aplecat să îmi dea un șervețel", a mai povestit Cristina Joia.

Poliţia a identificat-o pe agresoare, iar victima a depus plângere penală. Pentru încadrarea juridică a faptei, poliţiştii aşteaptă raportul medico-legal, iar agresoarea riscă până la 10 ani de închisoare.

