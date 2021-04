Cristina Joia, dezvăluiri mai sincere ca niciodată! Vedeta duce pe picioare o boală incurabilă: „Plămânul era perforat, era în colaps…”

In articol:

Cristina Joia, designerul de la „Visuri la cheie”, a făcut dezvpluiri cutremurătoare în legătură cu viața ei. Se pare că vedeta suferă de o boală rară și incurabilă, care este asemenea unui cancer: endometrioză toracică.

De-a lungul timpului, din cauza acestei afecțiuni grave a trecut prin multe greutăți.

A aflat de boală în urmă cu cinci ani de zile, pe când încerca cu disperare să aibă un copil și făcea tot felul de tratamente și fertilizări pentru a rămâne însărcinată.

Cristina Joia [Sursa foto: Instagram]

Cristina Joia, greu încercată de viață: „ Începusem să am dureri în corp, nu puteam respira ”

Designerul de la „Visuri la Cheie” a încercat din răsputeri să aibă un copil pe cale naturală. A apelat la diverse clinici și a încercat chiar și tratamente de ferilitate care erau la stadiul de teste. Chiar ea spune că devenise un fel de cobai pentru locurile la care apela în speranța că va rămâne gravidă. Până într-un moment în care a simțit că nu mai poate, că are dureri foarte puternice și că i se taie respirația.

Ce a urmat nu și-a imaginat niciodată.

„Trăiam nevoia de a avea un copil. Au fost ani în care am încercat. Devenisem cobai pentru clinici. Nu mai vedea nimic altceva. Începusem să nu-mi ascult corpul. Începusem să am dureri în corp, nu puteam respira” , a declarat Cristina Joia, la o emisiune tv.

Cristina Joia [Sursa foto: Instagram]

A aflat că suferă de o boală cumplită: „ Atacă mai multe organe…”

Medicii nu au o explicație pentru cum s-a declanșat boala, însă știu exact care sunt urmările.

Se pare că atunci când a ajuns la spital unul dintre plămâni era grav afectat. A trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Totuși, dorința ei de a rămâne însărcinată a persistat și în ciuda problemelor de sănătate s-a mai supus la o fertilizare și imediat corpul ei a reacționat. Nu într-un mod plăcut. A căzut și a ajuns de urgență la spital.

„Nimeni nu știe cum apare boala asta a mea, care este.. Si este si incurabilă, nu are o soluție. Este ca un fel de cancer. Atacă mai multe organe… Am ajuns în spital. Plămânul drept nu mai funcționa… După două săptămâni, mi-au făcut un CT (computer tomograf). Plămânul era perforat, era în colaps… După CT s-a constatat că plămânul are din nou găuri, că sunt în aceeași situație. Voiau să mă opereze, se bănuia că am un cancer la plămâni.

Am ajuns la Marius Nasta… Dumnezeu mi-a pus mâna în cap atunci, când am ajuns acolo….Mi-au pus diagnosticul la operția numărul doi…

A urmat și operația numărul 3. Mi s-a pus o plasmă pentru ca tumorile să nu mai ajungă pe plămân. E o senzație ciudată, de sticlă pisată acolo. E foarte greu… După ultima fertilizare, am căzut pe stradă, am ajuns de urgență la spital, în Ungaria”, a mai dezvăluit Cristina.