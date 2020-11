Cristina Joia e în stare de șoc: ”Sunt șanse să nu se întâmple nimic”

Cristina Joia [Sursa foto: Facebook]

Cristina Joia este mai dezamăgită ca niciodată. Designerul celebru a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care anunță faptul că este foarte posibil să nu se întâmple nimic cu agresoarea ei, care a snopit-o în bătaie. Din fericire, Cristina se simte bine, este acasă, alături de familia ei, însă un singur gând o macină.

„Mai trist este că astăzi avocatul m-a înștiințat că din cauza măsurilor anti-covid ancheta penală și activitatea judecătorilor va fi îngreunată pentru că se vor axa pe cazurile grave. Restul fiind puse cumva în așteptare, deci sunt șanse ca după perioada de 30 zile de arest la domiciliu să nu se întâmple nimic.” , a scris Cristina Joia pe pagina ei de Facebook.

Cristina Joia, mesaj emoționant după externare

Cristina Joia le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o și i-au trimis mesaje de încurajare. Vedeta de televiziune a postat un mesaj plin de emoție, imediat după ce a fost externată din spital.

„Vreau să vă mulțumesc mult pentru toate mesajele voastre de susținere și gândurile bune pe care mi le-ați transmis. Sunt recunoscătoare pentru fiecare dintre ele, pentru că în această perioadă am avut nevoie să simt că suntem interconectați. Nu putem trăi singuri, pe cont propriu, lipsiți de empatie sau de valori. Mi-am dorit să pastrez o masură vis-a-vis de declarațiile mele în media și vă mulțumesc că ați înțeles și respectat asta. Acum sunt bine, sunt acasă, cu familia. Voi continua filmările pentru proiectul Visuri la cheie, pentru că îmi este drag, pentru că am o responsabilitate față de toți cei implicati și pentru că viața nu se oprește cu un pumn, decât dacă eu aleg asta! În rest, las autoritățile și avocații să-și exercite profesia. Nu am sentimente negative, dar îmi doresc foarte mult să nu existe alte victime agresate pe viitor! Fiți optimiști, zâmbiți și bucurați-vă de ai vostri. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc încă o dată!”, a fost mesajul postat de Cristina Joia pe Facebook.