Cristina Mihaela, depistată pozitiv cu COVID-19! Cum se simte prezentatoarea de la Puterea Dragostei

Cristina Mihaela Dorobanțu a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Frumoasa prezentatoare de la Puterea Dragostei a făcut și primele declarații, direct din izolare, mărturisind că urmează un tratament. Vedeta regretă că s-a întâmplat chiar acum de sărbători, când ar fi trebuit să fie acasă, cu cei dragi ei.

"Trebuie neapărat sa vorbesc pentru că am văzut că au apărut în presă zvonuri conform cărora sunt pozitivă. Sunt! Da, ce să vă spun? Se întâmplă, știți cum e? Trebuie să fii pregătit în viață pentru absolut orice și slava Domnului, eu sunt genul de persoană care este pregătită! S-a întâmplat fix acum de sărbători când ar trebui să fiu acasă alături de cei dragi, dar pe de altă parte încă odată s-a dovedit că foarte mulți dintre voi, nu doar familia și prietenii mei ci și voi cei care mă urmăriți aici pe rețelele de socializare, îmi sunteți alături pentru că am primit foarte multe mesaje despre starea mea de sănătate. Sunt cumințică, imi iau tratamentul asa cum se cuvine, m-am machiat, m-am coafat, dar m-am demachiat între timp că nu voiam sa credeți ca sunt nebună. Toate bune!", a spus Cristina Mihaela.

Ce simptome are Cristina Mihaela

Moderatoarea emisiunii Puterea Dragostei are și simptome, în urma infectării cu SARS-COV-2. Cristina Mihaela s-a confruntat cu dureri de mușchi, nas înfundat și episoade de respirație greoaie.

” Simptome, am nasul puțin înfundat, m-au durut puțin mușchii, seara am ușoare episoade de respirație greoaie, nici nu stiu cum se spune pentru că nu le iau în seamă. V-am spus, sunt un om puternic, m-am concentrat in așa fel încât să fie totul bine și mergem înainte!”, a mai spus Cristina Mihaela.

