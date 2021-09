Cristina-Mihaela Dorobanțu a strălucit în Marea Finală! Ce rochie a ales prezentatoarea Puterea dragostei

In articol:

Sezonul al treilea al emisiunii Puterea dragostei a ajuns la final! Duminică, 5 septembrie 2021, telespectatorii vor afla cine sunt cei doi câștigători. Opt concurenți au ajuns în Marea Finală, iar marele câștigător urmează să fie anunțat în platoul Kanal D. Pentru acest moment mult așteptat, prezentatoarea Cristina Mihaela Dorobanțu a ales o rochie pe măsură, care să marcheze finalul unui an plin de emoție și iubire în casa Puterea dragostei.

Prezentatoarea sezonului trei Puterea dragostei a ales să poarte o rochie spectaculoasă, strălucitoare și foarte atractivă. Rochia are o spărtură avantajoasă pe picior, care scoate în evidență o pereche de sandale la fel de strălucitoare precum rochia. Pentru a completa look-ul de finală, Cristina Mihaela Dorobanțu a adăugat o pereche de cercei mari și asortați cu rochia aleasă.

Cristina Mihaela Dorobanțu, în marea finală Puterea dragostei sezonul 3

Citeste si: A murit Ion Caramitru. Actorul avea 79 de ani şi era internat în spitalul Elias din Bucureşti- bzi.ro

Cristina-Mihaela Dorobanțu, mesaj emoționant la finalul sezonului trei Puterea dragostei

În urmă cu mai bine de un an de zile, C ristina-Mihaela Dorobanțu a început un nou capitol din viața ei. Vedeta și-a îndeplinit visul, motiv pentru care și-a exprimat trăirile din ultimele luni pe rețelele de socializare. Prezentatoarea sezonului trei a transmis un mesaj emoționant pe pagina ei de Instagram.

Citeste si: Finaliști Puterea Dragostei, sezonul 3. Cine sunt cei 8 concurenți care au ajuns în marea finală a emisiunii

„În urmă cu un an, îmi puneam visul în valiză. Am plecat către Puterea Dragostei cu forța pe care ne-o dă Dumnezeu când trebuie să reușim.

Am avut convingerea că voi întâlni oameni care mă vor ajuta să-mi îndeplinesc misiunea și am reușit să găsesc drumul potrivit către lumina din sufletul lor. Împreună, ne-am depășit limitele și am scris istorie. Alături de echipa de producție și de concurenții de la Puterea Dragostei, visul a prins viață. Fiecare secundă din acest an a fost o provocare. Mă înclin în fața tuturor celor care fac parte din acest proiect!! Dumneavoastră, telespectatorilor, vă datorez marea bucurie a zilelor cu audiențe record.

Puterea Dragostei se hrănește din motivația primită din partea voastră!!! Vă mulțumesc din suflet pentru cel mai frumos an din viața mea! @putereadragosteiro @kanaldromania #putereadragostei #sezon3”, scris Cristina-Mihaela Dorobanțu, pe pagina ei de Instagram.

Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea Puterea dragostei[Sursa foto: Instagram]