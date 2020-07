In articol:

Cristina Mihaela, noua prezentatoare a sezonului trei Puterea Dragostei, a transmis un mesaj de încurajare pentru finaliștii din sezonul doi. Marea finală a început, iar în puțin timp vom afla și câștigătorii celui de-al doilea sezon al emisiunii. Cristina a recunoscut că este foarte emoționată și că le ține pumnii strânși celor aflați în finală.

”Astăzi va avea loc marea finală a sezonului doi Puterea Dragostei. Așadar, fiți alături de Andreea și de concurenți. Sunt absolut superbi și le urez tuturor succes. Nu uitați, mține la ora 11:00 ne vedem pe Kanal D, cu un nou sezon Puterea Dragostei. Am mari emoții”, a spus Cristina Mihaela.

Cristina Mihaela s-a pierdut în Istanbul

Cristina Mihaela a povestit cu lux de amănunte cum s-a pierdut în Istanbul. S-a abătut puțin de la drum și a ajuns într-un cartier necunoscut.

”Ce credeați că puteam eu să pățesc aici, în Istanbul? Da, să mă rătăcesc. M-am gândit să ocolesc un drum, la care se lucra și-am zis să nu murdăresc mașina. După o oră și jumătate în care m-am trezit în mijlocul necunoscutului, pe o autostradă, două, trei, cinci habar n-am pe unde am mers, am ajuns la concluzia că cel mai potrivit e să iau un taxi, să abandonez mașina și să vin cu taxiul la muncă. Mi-a fost foarte greu să găsesc și taxiul. Când l-am găsit, domnul nu vorbea absolut deloc engleză și înțelege-te...ulterior, am aflat că zona respectivă era și destul de ciudățică. Eu cu fustița mea mini...Doamne Doamne...cum să mă rătacesc în Istanbul?”, a povestit prezentatoarea sezonului trei Puterea Dragostei.