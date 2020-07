In articol:

Cristina Mihaela Dorobanțu este noua moderatoare a emisiunii fenomen, difuzată la Kanal D. Prezentatoarea a ajuns în urmă cu câteva zile în Turcia, acolo unde au loc filmările din sezonul 3 al show-ului.

”Gata. Trebuie să vă povestesc ce și cum. Ieri, la ora 8, am plecat din București, am ajuns în Istanbul, undeva pe la ora 23.00. Am mâncat pe la o autoservire, pe stradă, ca îmi era foame. Foarte bună mâncarea, foarte bună. S-a stricat sistemul din vama turcească și a trebuit să aștept câteva ore. Lucrurile bune încep cu greu. Din 27 iulie, intrăm in casele dumneavoastră, cu noul sezon Puterea Dragostei, acolo veți întâlni niște concurenți extraordinari. Cine a zis că departe de casă e greu, bine a zis. Sunt de câteva ore aici și mi-e dor de casă”, a povestit Cristina.

Prima apariție din studiourile Puterea Dragostei

Deși venirea Cristinei la cârma emisiunii, după plecarea Andreei Mantea, a fost una controversată, fanii competiției au ajuns s-o îndrăgească pe noua prezentatoare. Aceștia i-au luat cu asalt contul de Instagram, acolo unde frumoasa moderatoare primește zilnic mesaje de apreciere. De altfel, Cristina a primit și un buchet de flori de la colegii din producție. În urmă cu puțin timp, aceasta a postat și prima fotografie din cabina de machiaj.

Fanii au avut doar cuvinte de laudă: ”Eleganta, frumusete, rafinament”, spune un internaut.

”Superbă !!! Abia aștept să te văd la PD”, spune un alt fan al emisiunii.