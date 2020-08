In articol:

Cristina Mihaela, prezentatoarea sezonului trei al emisiunii Puterea Dragostei, s-a relaxat astăzi, mergând la cumpărături prin Istanbul. Frumoasa moderatoare a mers în Grand Bazaar, pentru a-și cumpăra ceva ce-și dorea de mult timp. Foarte entuziasmată, Cristina a povestit pe pagina ei de Instagram ce și-a achiziționat.

”Repede, repede, vă arăt și ce mi-am cumpărat din Grand Bazaar. De când visam eu să-mi iau lanțul acesta din aur, cu inițialele mele, pentru că după cum știți, eu în trecut când am mai venit la Istanbul mi-am mai făcut și acea pereche de cercei, pe care am văzut-o la Daiana Anghel și mi-a plăcut foarte mult. Mi-am făcut și eu cerceii respectivi, m-ați întrebat în număr foarte mare unde i-am făcut. Mai rămăsese să-mi fac colierul, ca să am set. Și astăzi, a venit ziua cea mare. Vă place?”, a spus fericită Cristina Mihaela.

Citeste si: Florin Salam, lovit de o mare nenorocire după ce a cântat la priveghiul lui Emi Pian - evz.ro

Citeste si: Dorin Cioabă, "regele"romilor, detalii cutremurătoare după ce s-a vindecat de Covid-19! "Mie îmi e frică după câte am trecut..."

Citeste si: O asistentă a pierdut lupta cu virusul! Cadrul medical s-a infectat cu coronavirus după focarul de la secția de Chirurgie a SJU Slatina!

Citeste si: Clanul Duduianu, audiat la Serviciul Omoruri de la Poliția Capitalei! Se cere dreptate pentru moartea lui Emi Pian

Cristina Mihaela, despre viața în Istanbul

Cristina Mihaela a făcut primele declarații din postura de prezentatoare Puterea Dragostei în cadrul emisiunii Teo Show. Cristina a mărturisit că are un program foarte încărcat și chiar a dezvăluit prin ce aventuri a trecut de când a ajuns în Turcia.

„Nu mai am timp să fac mai nimic, însă sunt extrem de fericită că am întâlnit oameni extrem de frumosi, cu sufletul curat, oameni care au venit aici să-și găsească iubirea. E un pic mai greu, dar am pătruns într-o mare de oameni care m-au primit cu brațele deschise. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru că mi-a dat șansa să fac ceea ce îmi doream”, a declarat Cristina Mihaela.

Cristina Mihaela a spus că trebuie să conducă în Istanbul și chiar a avut mică aventură. „M-am rătăcit în Istanbul. Efectiv am lăsat mașina undeva. Am făcut niște poze că nu știam unde mă aflu și am luat un taxi. Am ajuns până la urmă la studiouri unde filmăm. A fost o adevărată aventură, dar am învățat să mă descurc singură. La fel cum am învățat să fiu puternică când am decis să plec de lângă părinții mei cu o valiză pentru a-mi urma visul, acela de a fi prezentatoare a unui show precum Puterea Dragostei”, a mai spus Cristina Mihaela.