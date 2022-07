Cristina Pucean, prima reacție după ce ea și Bogdan de la Ploiești au fost surprinși sărutându-se: „N-am ce perdeluță să trag”

In articol:

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești își țin fanii ca pe jar, după ce în ultima perioadă s-au afișat în ipostaze tot mai tandre, sugerând că între ei doi există ceva mai mult decât o simplă relație de prietenie.

De-a lungul timpului, cei doi au infirmat că ar fi început o poveste de dragoste, dar gesturile par să-i dea de gol. Aflați la un eveniment, cei doi s-au comportat exact ca un cuplu, ba chiar manelistul a sărutat-o cu patos pe focoasa dansatoare. Ei bine, nu a trecut mult de când imaginile fac înconjurul internetului, iar aceasta a făcut și primele declarații.

Cristina Pucean, primele declarații după sărutul cu Bogdan de la Ploiești. Ce a spus despre relația dintre ei doi: „Este noul meu...”

În continuare, blondina infirmă zvonurile unei relații cu artistul. Ba chiar spune că între ei nu există ceva mai mult decât o prietenie și chiar o colaborare pe plan profesional, asta după ce Bogdan de la Ploiești a devenit noul ei manager. Totuși, Cristina Pucean pare să lase loc și de mai mult, cel puțin asta reiese din ultima ei declarație făcută la un post de televiziune. Dansatoare spune că „deocamdată” sunt doar amici, dar dacă altfel de sentimente vor interveni între ei, atunci va fi prima care va face dezvăluirile picante!

„Nu ne-am relaxat, pentru că ne-am plimbat foarte mult și chiar ne-am distrat foarte mult, dar nu am ce să zic pentru că a fost o experiență foarte frumoasă și aș dori oricând să o repet. N-am ce perdeluță să trag, este noul meu ''manager'', dacă pot să spun așa, sau nașul meu, de ce nu? O să aflați primii orice veste, dar deocamdată suntem buni prieteni (...)

„Ne-am super distrat, a fost foarte frumos( n.r. vacanță), ne-am plimbat mult. Chiar a fost foarte frumos, nu am ce să zic. Până acum poate aveam alte destinații, însă acum cred că Santorini este destinația mea de suflet. Nu prea am timp liber de când am un nou manager( n.r. Bogdan de la Ploiești), îmi pune mereu evenimente. Finul lui este un scump, este la fel ca nepoțelul meu”, a explicat Cristina Pucean la un post de televiziune.