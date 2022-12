Cristina Pucean, primele declarații după ce Bogdan de la Ploiești a anunțat că vor încheia orice colaborare! Care ar fi fost, de fapt, cauza separării

In articol:

De curând, Bogdan de la Ploiești a anunțat că nu vrea să mai aibă nicio legătură cu Cristina Pucean, mai precis că a întrerupt orice colaborare cu dansatoarea maneliștilor, deci nu va mai fi însoțit de blondină la evenimentele unde acesta va fi prezent.

Acum, însă, la rândul său, Cristina Pucean a venit cu o serie de declarații despre acest subiect, asta după ce internauții au asaltat-o pe

blondină cu mesaje.

Mai precis, un videoclip cu o altă domnișoară care seamănă izbitor cu dansatoarea a făcut înconjurul internetului. Respectiva fată apare în ipostaze intime și mulți dintre fani au crezut că este chiar Cristina Pucean, considerând că acesta ar fi fost motivul pentru care Bogdan de la Ploiești vrea să rupă legătura cu tânăra.

Astfel, Cristina a ieșit public, oferindu-le internauților câteva explicații despre acest subiect.

„Am primit astăzi sute de mesaje și apeluri precum că, circulă pe Telegram un videoclip cu mine în ipostaze indecente și acesta ar fi motivul pentru care eu și Bogdan nu mai formăm un cuplu. Scopul acestei postări nu este ca eu și Bogdan să ne „spălăm rufele” în public, pentru că nu îmi stă în caracter să îmi discut viața privată, ci, doar să clarific că nu eu sunt în videoclip și nu există astfel de clipuri cu mine, spre dezamăgirea multora! Î n primul rând, dacă vă uitați atent, domnișoara din videoclip are un tatuaj pe picior, tatuaj pe care eu nu îl am, după cum puteți vedea în următorul Story și ea nu are tatuajele mele pe mână, tatuaj pe care îl am din 2016”, a spus Cristina Pucean, în mediul online.

Mesajul transmis de Bogdan de la Ploiești fanilor săi

Bogdan de la Ploiești a făcut un anunț pe internet potrivit căruia, el și Cristina Pucean au întrerupt colaborarea, iar blondina nu va mai fi prezentă la evenimentele unde el va cânta, fără a da însă prea multe detalii.

Citește și: „Mișcă copilul” Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești urmează să devină părinți? Fanii au observat imediat burtica dansatoarei: „Cristina e însărcinată”

"Vă salut, dragii mei. Vreau să vă anunț că am încheiat colaborarea cu Cristina Pucean, așa că nu va fi prezentă la niciunul din evenimentele unde voi cânta eu!", a scris cântărețul, pe rețelele de socializare.

