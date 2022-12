Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, anunț important pe internet, după ce au spus că au rupt legătura! Promisiunea pe care cei doi au făcut-o față de fanii lor: „Mâine seară...”

In articol:

Bogdan de la Ploiești se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. La fel se întâmplă și în cazul Cristinei Pucean, cunoscută drept ”dansatoarea maneliștilor”, care la rândul său are o mulțime de admiratori ce vor să fie la curent cu tot

ceea ce se întâmplă în viața sa.

Ei bine, în urmă cu câteva luni, artistul și dansatoarea au început o relație profesională, dar și amoroasă, punându-i mereu pe fani pe jar cu fiecare apariție pe care au avut-o. Acum, însă, de puțin timp, Bogdan și Cristina au anunțat că au rupt orice legătura, întrerupând chiar și colaborarea profesională. Recent, la scurt timp după acest anunț, cei doi au fost văzuți, din nou, în cadrul unor evenimente, iar fanii nu au știut ce să mai creadă.

Astfel, în acest caz, Cristina Pucean a scris un mesaj pe pagina personală de Instagram, anunțându-i pe fani că va intra Live alături de Bogdan de la Ploiești, pentru a-i lămuri pe admiratori despre întreaga situație dintre ei. De asemenea, la rândul său, cântărețul a distribuit mesajul și pe pagina sa.

„Mâine seară la 19.00 intram LIVE aici, atât eu cât și Bogdan, pentru a clarifica situația și să vorbim pentru toate EVENIMENTELE pe care le avem împreună!”, a scris Cristina Pucean, pe pagina personală de Instagram.

Mesajul transmis de Cristina Pucean, pe internet [Sursa foto: Instagram]

Cristina Pucean l-a acuzat pe Bogdan de la Ploiești de infidelitate

După ce au anunțat că nu doresc să mai fie asociați unul cu celălalt, Cristina Pucean a venit cu o serie de declarații neașteptate pe Instagram, alături de care a postat și câteva imagini cu Bogdan de la Ploiești.

Concret, blondina a publicat două fotografii cu artistul care a fost surprins la brațul altei domnișoare și, alături de ”dovezile” de infidelitate, Cristina Pucean a ținut să facă și o serie de precizări, deși imaginile vorbeau de la sine.

„Exact cum v am promis, am ajuns acasă si încep sa va povestesc ce și cum legat de acest om fara scrupule… BOGDAN DE LA PLOIESTI!



Acesta este MOTIVUL pentru care m am despartit de Bogdan. Mi-a ajuns sa ma denigreze toată lumea si sa se creada ca Bogdan a pus punct relației. Am muncit multi ani ca sa ajung aici și nu accept sa fiu tratată așa de un bărbat! Sper sa fiți alături de mine pana la capat! NU ACCEPT SA FIU ÎNȘELATĂ!!!” , a scris Cristina Pucean pe contul de socializare.

