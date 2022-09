Cristina Șișcanu a postat imaginea cu testul pozitiv: „Ce să facem...dacă l-am pupat pe soț”. Ce se întâmplă în aceste momente cu soția lui Mădălin Ionescu

In articol:

Cristina Șișcanu a făcut anunțul în mediul online că este deja în a treia zi de când a fost testată pozitiv cu COVID. Soția lui Mădălin Ionescu le-a arătat admiratorilor săi testul cu rezultatul pozitiv și le-a explicat ce stări au încercat-o în prima zi după ce s-a îmbolnăvit.

Cristina Șișcanu s-a mai confruntat cu această problemă în luna ianuarie a anului acestuia, perioadă peste care a trecut cu bine, fără să-i pună în pericol pe cei mici. Și de data aceasta s-a întâmplat la fel, copiii ei fiind la bunici în această perioadă. A rămas acasă cu soțul său până scapă de acest virus, însă nu poate să nu recunoască faptul că dorul de cei mici este foarte mare.

Cristina Șișcanu, infectată cu COVID a doua oară în acest an

Prima lună de toamnă a venit la pachet cu evenimente nu prea plăcute pentru Cristina Șișcanu.

Suferă de COVID, fiind nevoită să stea câteva zile doar în casă pentru a se însănătoși. Soția lui Mădălin Ionescu și-a pus fanii la curent în legătură cu felul în care se simte, menționând că prima zi a fost cea mi dificlă.

„A doua zi de COVID se încheie. Prima zi a fost mai rău, am avut frisoane, stări de moleșeală, nu puteam să stau în picioare, am fost așa „cheaună”. Am avut temperatură, cam 37 cu 4 în anumite momente ale zilei, însă astăzi nu am mai avut nimic din stările astea. Mă durea capul, mă ustura pielea pe tot corpul, ciudate stări. Astăzi n-am mai avut nimic din astea, dar am rămas și mi s-a accentuat starea aceasta de nas înfundat, vedeți cum vorbesc, și vedeți cum mai tușesc din când în când, în fine, în două zile cred că scap, așa sper, dar asta este, stau doar eu cu soțul. Bine că nu i-a prins COVID-ul pe copii, ei sunt la bunici și sunt la bunici de miercuri.”, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

Cristina Șișcanu a luat virusul, se pare, de la soțul său, el fiind primul care a fost testat pozitiv. Acum, însă, Mădălin Ionescu a fost testat negativ, ea mai având nevoie de câteva zile de izolare.