Cristina Șișcanu a răvășit internetul cu decolteul său. Cea mai îndrăzneață apariție a soției lui Mădălin Ionescu

In articol:

Cristina Șișcanu a atras toate privirile asupra ei după ce, cu numai câteva momente în urmă, a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care are un decolteu răvășitor. Fanii nu s-au putut abține și i-au admirat formele partenerei lui Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu este o femeie împlinită pe toate planurile.

Are un soț iubitor și o fetiță care îi face viața mai frumoasă în fiecare zi. Chiar dacă este mămică și are foarte multe responsabilităăți de dus la bun sfărșit zi de zi, are foarte mare grijă de ea.

După ce a costatat că a luat în greutate mai mult decât ar fi trebuit, a trecut imediat la fapte și a început un program riguros de sală și dietă. Rezultatele au început să se vadă destul de mult, iar Cristina Șișcanu nu ezită să le arate fanilor ei din mediul online evoluția sa, chiar dacă a mărturisit că încă mai are mult de muncă până ce va ajunge la greutatea ideală pentru ea.

În cea mai nouă fotografie a sa, Cristina Șișcanu apare doar cu un halat alb pe ea, pe care îl ține pe umeri. În acest fel, a lăsat la vedere decolteul generos. Imaginea a strâns sute de aprecieri în doar câteva ore, iar fanii au complimentat-o și de această dată.

„Dacă drumul este greu, înseamnă că este cel corect...”, a scris Cristina Șișcanu în dreptul fotografiei.

„Cea mai frumoasă”, „Ești superbă”, „Foarte sexy decolteul”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu, mamă pentru a doua oară

În ultima vreme, atât Cristina Șișcanu, cât și Mădălin Ionescu au făcut dezvăluiri despre venirea pe lume a unui nou copil. Cei doi își doresc foarte mult să devină părinți din nou, însă partenera lui Mădălin Ionescu a declarat la un moment dat că preferă să mai aștepte un pic, având în vedere că în lume nu există pace, așa cum și-ar fi dorit.

"Meseria de părinte este una dintre cele mai complicate. Îmi doresc să mai devin părinte pentru a doua oară. Chiar eram hotărâtă să trecem la treabă, să zic așa, dar sincer mă sperie lumea în care suntem. Deocamdată sunt reticentă. Mi-aș dori un băiețel, dar mai așteptăm.", a declarat Cristina Șișcanu, în cadrul unei emisiuni TV.