Cristina Șișcanu a speriat pe toată lumea, după ce s-a afișat cu un ochi vânăt! Soția lui Mădălin Ionescu a recunoscut tot ce i s-a întâmplat: „Mai sunt și situații de genul ăsta”

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Prezentatoarea TV se poate numi o femeie împlinită, întrucât are o carieră de succes la care a muncit ani la rând, dar și o familie minunată.Trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste alături de soțul ei, Mădălin Ionescu.

Cei doi formează un cuplu de mai bine de 12 ani și au împreună o fiică minunată, pe nume Petra.

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are o cumunitate foarte mare de fani și cu care încearcă să țină cât mai mult legătura postând diferite lucruri ce au loc în viața ei de zi cu zi. În urmă cu câteva ore, aceasta a postat un videoclip care a îngrijorat pe foarte multă lume, deoarece a apărut în fața camerei de filmat cu o vânătaie la ochi.

Vedeta le-a povestit celor ce o urmăresc că ghinioanele s-au ținut ca scaiul de ea, deoarece în urmă cu două zile s-a lovit cu ochiul de colțul mesei, iar durerea a fost atât de profundă încât nici nu a putut să pună gheață pe lovitură. Soția lui Mădălin Ionescu a ținut să precizeze că nici acum nu se simte prea bine, ba chiar a fost nevoită să lucreze în timp ce stătea întinsă pe canapea.

„N-am avut o zi prea bună astăzi, nu m-am simțit prea bine, recunosc. Da, am o vânătaie la ochi. Este de acum două zile, nu a trecut, pentru că nu mi-am pus gheață imediat după accident. M-am aplecat și m-am oprit cu zona asta într-un colț de masă, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, dar nu vă imaginați ce durere a fost atunci pe moment, e ceva... am simțit că îmi explodează capul. În fine, nu mi-am pus gheață imediat pentru că mă durea atât de tare locul acela că nu suportam nimic. Am reușit la filmări să acopăr cu fard, dar acum fiind nemachiată se vede. Da, nu m-am simțit prea bine astăzi, mi-am făcut treburile pe laptop stând întinsă pe canapea. Mă rog, mai sunt si situații de genul ăsta, dar acum mă simt mai bine”, a explicat Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Postarea Cristinei Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Cum a început povestea de iubire dintre Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu s-au cunoscut pe vremea când bărbatul era moderatul unei emisiuni TV, iar tânăra abia ce se angajase ca reporter, chiar pentru emisiunea respectivă. În acea perioadă, prezentatorul TV era căsătorit cu acte, dar relația dintre el și fosta lui soție se încheiase de mult timp. Astfel, pe parcursul colaborării lor, Cristina și Mădălin s-au îndrăgostit, ajungând astfel să formeze un cuplu și, ulterior, o familie.

„ El era căsătorit cu acte. Pe vremea aceea, divorțul nu se făcea ca acum, la notar. Dacă mai existau și copii, iar era un termen de gândire impus prin lege. Chiar dacă cei doi își doreau să divorțeze, ei trebuiau să aștepte că poate se răzgândesc. Noi ne-am îndrăgostit, că altfel nu ne luam. Nu a fost un amantlâc absolut deloc” , a precizat Cristina Șișcanu, potrivit Ego.