Cristina Șișcanu, blocată la vamă! Când s-a uitat pe geamul mașinii a sperat că nu vede bine: „Mi-a sărit inima din piept!”

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au plecat într-o vacanță în Viena pe care au planificat-o cu mai mult timp înainte să se declanșeze conflictul dintre Ucraina și Rusia, așa că au stat pe gânduri și s-au întrebat dacă este momentul oportun să meargă sau nu. După un timp de gândire, au decis să onoreze această vacanță, însă drumul spre destinație nu a fost deloc ușor.

Cristina Șișcanu își ține mereu fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei și le povestește tot ceea ce face. Cu câteva ore în urmă, vedeta a plecat într-o vacanță alături de soțul ei, iar pe drum au avut parte de câteva peripeții. Având în vedere faptul că ne confruntăm cu un război în plină desfășurare, momentele neplăcute nu au întârziat să apară în drumul spre Viena.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, blocați în vama Nădlac

Cristina Șișcanu și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că au rămas blocați o bună bucată de vreme în vama Nădlac.

Șirul de mașini era interminabil și se mișcau foarte greu. Cum nu era de ajuns, soția lui Mădălin Ionescu s-a speriat foarte tare când a văzut că deasupra lor zboară cinci elicoptere militare, moment în care a ieșit din mașină și le-a filmat.

„Suntem în vamă, la Nădlac, stăm deja de o oră. Este blocat de o oră, nu înțelegem de ce. Am stabilit această deplasare la Viena, înainte să se întâmple evenimentele din Ucraina. Am vrut totuși să plecăm. Am auzit un avion, mi-a sărit inima din piept. E un elicopter? Avion militar? Cinci elicopetre militare? Nu mă speria! Ce e asta?”, a declarat Cristina Șișcau, în timp ce filma elicopterele.

În final, cei doi au reușit să ajungă la cazare, Cristina Șișcanu mărturisind că nu este prima dată când ajunge acolo alături de soțul ei și că de acel loc îi leagă chiar o amintire cu Vladimir Putin, președintele Rusiei.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

„Acum 12 ani, când am fost cazați aici... a fost cazat și Vladimir Putin. Când a ieșit el din hotel... toți clienții hotelului au fost evacuați și am stat în stradă la câțiva zeci de metri până a plecat. Pe vremea aceea nu era președinte, era prim-ministru... Se pare că venirile noastre la Viena sunt cumva marcate de aceastafigura a lui Putin.”, a mai spus Cristina Șișcanu.