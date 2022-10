Cristina Șișcanu câștigă mai mulți bani decât Mădălin Ionescu! Chiar el a dezvăluit cu ce se ocupă, de fapt, soția lui: „Am muncit pe rupte. Ea, însă...”

In articol:

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu formează un cuplu longeviv al lumii mondene. Au trei copii, o vilă, mașini de lux, firme și un statut social ce îi face să nu aibă grija zilei de mâine.

Multe au fost proiectele de televiziune în care au fost și sunt implicați cei doi soți, pe lângă proiectele de imagine pe care le au și veniturile ce le vin din rețelele sociale.

Cristina Șișcanu face bani de îi întoarce cu lopata

Însă, ce nu știe multă lume este faptul că soția lui Mădălin Ionescu este o femeie complexă. Este mamă, soție, om de televiziune și femeie de afaceri, ceea ce îi aduce un venit lunar foarte consistent.

Atât de consistent încât Mădălin Ionescu a recunoscut că ea este cea care aduce cei mai mulți bani în casă.

Lucru care nu este deloc ușor pentru ea, căci timpul îi este limitat, având în vedere că trebuie să se împartă între multe lucruri ce țin atât de viață personală, cât și de cea profesională.

”În afară de emisiune? Ți se pare puțin? Nici eu, nici ea nu am avut ”norocul” unor colaborări ușoare, în care să mergem la televiziune cu o oră înainte de emisiune și să intrăm fresh în televiziune. Am muncit pe rupte. Ea, însă, are și o firmă. Colaborările/afacerile derulate prin firmă îi ocupă cea mai mare parte a timpului. În acest moment, cred că se descurcă mai bine decât mine din punct de vedere financiar”, a scris Mădălin Ionescu, pe pagina personală de Instagram.

Cristina Șișcanu câștigă mai mulți bani decât Mădălin Ionescu [Sursa foto: Instagram]

De altfel, despre veniturile familiei a vorbit și prezentatoarea pe internet. Menționând că, alături de soțul ei, se ocupă de producția video a mai multor proiecte.

”Eu şi Mădălin avem o companie care se ocupă de producţie video şi ne gestionăm resursele astfel încât să reuşim să acoperim toate planurile”, le spunea Cristina Șișcanu fanilor din mediul online.

Firmă care, conform Fanatik, în ultimul an fiscal a avut rezultate ce au arătat o cifră de afaceri de 680.000 de lei, adică aproximativ 136.000 de euro, ceea ce înseamnă, față de anul anterior, un rezultat mai mare cu 350%. Concret, pe anul trecut, firma celor doi soți a obținut un profit de aproape 280.000 de lei, adică aproximativ 55.000 de euro.