Cristina Șișcanu, despre trădările din partea persoanelor dragi. Cum a reușit vedeta să facă față dezamăgirilor? „Au fost două cazuri…”

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai apreciate persoane publice din România. Prezentatoarea TV este foarte activă pe conturile de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Recent, vedeta a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar fanii au fost curioși să afle dacă a fost trădată sau dezamăgită de oamenii dragi sufletului ei, de-a lungul vieții.

Cristina Șișcanu, trădată de persoanele apropiate

Cristina Șișcanu a dezvăluit recent, pe pagina sa de social media, că a fost trădată de persoanele apropiate, însă de doar două ori. De asemenea, prezentatoarea TV a mai spus că la prima situație a reușit să treacă peste dezamăgire și să mențină relația de prietenie cu persoana implicată, însă în cea de-a doua situație nu a putut trece cu vederea și a rupt orice legătură.

''Da. Au fost două cazuri: într-o situație am iertat și am reluat relația și în altă situație nu am mai vorbit niciodată.'', a scris Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu a luptat cu depresia

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, Cristina Șișcanu se confruntă și cu momente puțin mai fericite de-a lungul vieții. Prezentatoarea TV a dezvăluit fanilor din online că a avut depresie, însă terapia și rugăciunile au ajutat-o să depășească acel moment dificil.

''De depresie am scăpat prin terapie la psiholog, după câteva ședinte deja am simțit o îmbunătățire vizibilă a stării mele. Am făcut multă rugăciune și pur și simplu nu m-am lăsat, asta e foarte important. Succesul vine și cu astfel de stări”, a mărturisit Cristina Șișcanu, la acea vreme.

Totodată, cel care i-a fost alături în tot acel timp, a fost partenerul ei de viață, Mădălin Ionescu, care a susținut-o și a ajutat-o să depășească perioada grea.

„ Am avut parte de susţinerea lui. M-a înţeles, mi-a dat sfaturi. Am ajuns şi la psiholog, am făcut şedinţe de psihoterapie, m-am rugat foarte mult. Am reuşit, într-un final, să depăşesc acel moment, dar am învăţat o lecţie foarte importantă. Poţi să faci lucrurile cu aceeaşi pasiune, profesional vorbind, dar mult mai echilibrat, nu să te epuizezi emoţional.”, a mai adăugat Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu a dezvăluit că a fost trădată de oamenii dragi sufletului ei [Sursa foto: Instagram]